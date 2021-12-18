Без бустерної дози ефективність різних вакцин проти «омікрону» оцінено в 55–69 відсотків.

Міжнародна група науковців (49 авторів з шести країн: Швейцарія, США, Італія, Аргентина, Пакистан, Австралія) препринтом опублікувала дані про здатність антитіл сироватки щеплених різними вакцинами та, окремо, видужалих від ковіду нейтралізувати новий варіант коронавірусу «омікрон» – порівняно з «диким» вуханським штамом та варіантом бета. Для оцінки використовувався псевдовірус, зібраний на основі спайк-білка цих трьох варіантів коронавірусу, оцінювалися п'ять вакцин: Moderna (mRNA-1273), Pfizer/BioNTech (BNT162b2), AstraZeneca (AZD1222), Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S), Sputnik V, Sinopharm (BBIBP-CorV); з числа тих, хто отримав антитіла, видужавши після ковіду, майже всі мали важку форму хвороби, що потребувала шпиталізації.

Отримані результати стосовно нейтралізації псевдовірусів антитілами різних сироваток зведено на діаграмі (ID50 – показник вірулентності псевдовірусу після нейтралізації антитілами, доза інфекції, яка викликає розвиток хвороби у половині клітин веро E6-TMPRSS2).

Графіки зниження здатності антитіл до нейтралізації вірусу з препринту " Broadly neutralizing antibodies overcome SARS-CoV-2 Omicron antigenic shift» (клікнути для збільшення)

Антитіла з усіх зразків сироватки значно гірше нейтралізовували псевдовірус, створений на основі «омікрона», ніж модель початкового штаму вірусу.

Опубліковані дані середніх рівнів нейтралізації обох штамів показують добру кореляцію між нейтралізацією «старого» а «нового» варіантів коронавірусу, але стосовно нейтралізації "омікрону" вакцини відрізняються значно менше (максимальний рівень у 7,5 раза більший від мінімального, стосовно ж вуханського штаму вакцини відрізнялися у 24 рази).

Найкращі результати показали антитіла в зразках, щеплених вакциною виробництва Moderna. Однак і їх здатність до нейтралізації моделі омікрона була знижена в 33 рази. Найгірші результати – в зразках щеплених вакциною «Спутник V». Експортер «Спутника V» Російський фонд прямих інвестицій заявив, що в Аргентині були зібрані «скомпрометовані» зразки сиворотки вакцинованих «Спутником V». Про це має свідчити той факт, що здатність до нейтралізації псевдовірусу вуханського варіанту, вакцинованих «Спутником V», також виявилася найнижчою, що суперечить порівняльному дослідженні з Аргентини (зроблене тими ж науковцями), яке показувало доволі високий рівень нейтралізації попередніх варіантів вірусу.

Якщо глянути на кореляцію між отриманими в недавньому дослідженні рівнями нейтралізації вуханського штаму коронавірусу та заявленою ефективністю різних вакцин, то побачимо, що дані для «Спутника V» різко випадають із загальної залежності. Це може свідчити про невідповідність реальної ефективності заявленій (висловлювались сумніви у валідності визначення ефективності) або, дійсно, про некоректність відібраних зразків сиворотки вакцинованих «Спутником V».

Поза тим, отримана кореляція дає змогу оцінити захист «природньо» набутого імунітету (після перенесеної хвороби) від вуханського штаму на рівні 75%.

З іншого боку, інтерполюючи цю кореляцію на рівень нейтралізації антитілами штаму "омікрон", можна оцінити рівень захисту існуючих вакцин (без бустерної дози) від цього штаму: від 69% для Pfizer/BioNTech до 55% для Johnson & Johnson та видужалих (тобто, новий штам для останніх збільшує ризик повторно захворіти ковідом у 1,8 раза, що добре узгоджується з аналізом спостережуваних випадків в ПАР, де збільшення ризику оцінено в межах 1,88—3,11 раз)

Тепер доведеться чекати дослідження ефективності бустерної дози. Що воно незабаром з'явиться, сумнівів нема.