МЗС Росії офіційно опублікувало проєкт "ґарантій", котрий забороняє Україні НАТО.

Міністерство закордонних справ Російської Федерації оприлюднило на своєму офіційному сайті проєкт так званої угоди про заходи ґарантування безпеки РФ та держав-членів Північноатлантичного альянсу, котрий московські посадовці починаючи із осені описували у своїх виступах.

Проєкт документа складається із дев’яти статей і передбачає відмову НАТО від розширення. Згадується, зокрема, Україна.

"Учасники, які є державами-членами Організації Північноатлантичного договору, приймають зобов'язання, що виключають подальше розширення НАТО, зокрема приєднання України, а також інших держав… відмовляються від будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії", – йдеться в опублікованому проєкті.

У документі також є стаття про необхідність обмежити проведення військових навчань "понад бригадний рівень у смузі узгодженої ширини та конфігурації з кожної сторони".

Натомість отакий самий проєкт МЗС Росії для Сполучених Штатаів Америки передбачає відмову Вашінґтона від підтримки євроатлантичних прагнень держав, котрі колись входили до СРСР. Москва хоче почути від США, що вони "не будуть створювати військові бази на території держав, котрі раніше входили у СРСР... використовувати їхню інфраструктуру для ведення будь-якої військової діяльності, а також розвивати із ними двосторонню співпрацю".