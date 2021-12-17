МЗС України: Рішення суду про постачання продовольства на Донбас – "явка з повинною".

У Міністерстві закордонних справ України вважають рішення російського суду про постачання продовольства у військові частини Росії на окупованому Донбасі "явкою з повинною".

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі УНІАН.

"Кіровський районний суд Ростова-на-Дону підписав Росії явку з повинною. Визнання в рішенні російського суду присутності збройних сил Російської Федерації на тимчасово окупованій території України є черговим переконливим нівелюванням ключового аргументу Москви про нібито "внутрішньоукраїнський" характер конфлікту на Донбасі. Цього разу РФ власноруч створила юридичний прецедент, який чітко зафіксував її статус як сторону міжнародного збройного конфлікту", – заявив Ніколенко.

На переконання речника МЗС, це рішення зміцнить позицію України під час розгляду позовів до Росії в міжнародних судових інстанціях.

"Російським юристам стане дедалі важче називати біле чорним, а чорне білим. Вердикт ростовського судді наблизив притягнення російської влади до міжнародно-правової відповідальності", – додав Ніколенко.

На думку МЗС, спроба росіян "зачистити" судове рішення правди не приховає.

"Не дивно, що російська сторона почала видаляти згадане судове рішення із публічного доступу. Але приховати злочини Росії проти України не вдасться", – заявив речник.