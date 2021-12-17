Минулої доби в Україні виявили 9 тисяч випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 8899 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас одужало 21 650 недужих.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.
Найбільшу кількість добових випадків виявили в Києві (1385), у Донецькій (564), Запорізькій (559), Одеській (556) і Полтавській (527) областях.
Динаміка тестувань із позитивним результатом
Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 2028 осіб.
За день зафіксували 328 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 597 046 осіб.
Померла 92 641 людина.
17.12.2021