ВР закликала Бундестаг визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Верховна Рада звернулася до Бундестагу Німеччини зі закликом визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
За ухвалу №5032 проголосував 331 народний депутат на парламентському засіданні у четвер.
"Верховна Рада закликає Бундестаг Федеративної Республіки Німеччина визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу, дати політичну оцінку цим діям, що стане важливим сигналом для вшанування пам'яті мільйонів жертв цього злочину тоталітарного режиму, вагомим внеском у справу забезпечення мирного та безпечного майбутнього для наступних поколінь", – ідеться у зверненні Верховної Ради.
16.12.2021