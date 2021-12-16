Зеленський заявив, що санкції потрібні до ймовірної ескалації з боку Росії, а не після.

Президент України Володимир Зеленський наполягає на тому, що міжнародна спільнота має застосовувати санкції проти Росії не після можливої ескалації нею ситуації щодо України, а до неї.

Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами у Брюсселі після саміту "Східного партнерства", повідомляє аґенція "Укрінформ".

“Щодо санкційної політики. Деякі лідери пропонують формат реагування... після імовірної ескалації з боку РФ запровадити потужну санкційну політику. Тут, мені здається, що ми змогли пояснити нашим європейським колегам, що санкційна політика після вже нікого не цікавить. Нашу державу цікавить потужна санкційна політика до імовірної ескалації, і тоді, мені здається, імовірної ескалації, може, і не буде”, – сказав Зеленський.

Президент додав, що у цьому питанні “був достатньо наполегливим” і висловив думку, що наведені ним факти “спрацювали”.

Зі слів Володимира Зеленського, європейські партнери розглядають кілька можливих варіантів реагування у разі ескалації ситуації Росії – натомість Україна має лише один.

“Розглядається п’ять шляхів реакції на імовірну ескалацію. Ми сказали, що у нашої держави немає п’яти реакцій, у нас буде тільки одна реакція. І ми її продемонстрували 2014 року, коли захищали свою територію зі зброєю в руках”, – зазначив Президент.

Водночас він підкреслив, що Україна продовжує наполягати на мирному врегулюванні ситуації на сході і підтримує різні формати переговорів.

“Україна готова до будь-якого формату перемовин з Російською Федерацією щодо врегулювання цього процесу. Ми про це говоримо відкрито і вже не вперше. Потрібне таке саме бажання зупинити війну і з боку Російської Федерації”, – сказав Президент.

Зеленський зауважив, що розглядає можливість зустрічі лідерів "нормандського формату", проте наголосив, що це має бути “не саміт заради саміту”. Зокрема, керівник держави очікує на врегулювання трьох питань: щодо режиму припинення вогню, обміну утримуваними особами і відкриття КПВВ на Донеччині й Луганщині.

“Це повинні довести лідери нормандського формату до Російської Федерації, й результатом цього має бути зустріч у нормандському форматі, якщо Росія дійсно зацікавлена у врегулюванні цього питання”, – сказав Зеленський.

Водночас Президент відзначив недостатню результативність нормандського формату нині.

"Що стосується "Норманді". Працює вона чи не працює, залежить тільки від результату. Якби це залежало тільки від України, вона б працювала частіше й результативніше", – констатував керівник держави.

У цьому зв’язку він зазначив, що Україна працює над “паралельними кроками”.

“Радий, що США сьогодні хочуть відігравати ту чи іншу роль, я б хотів, щоб вони відігравали одну з головних, а не епізодичних ролей у цьому мирному врегулюванні. Якщо складно долучитися до нормандського формату і, може, це і неправильно, ми можемо іти і паралельним треком, ми готові і до самітів тристоронніх, але не можна без України вирішувати щось про Україну”, – заявив Зеленський.

При тім він запевнив, що не відчуває жодного тиску з боку США довкола процесу виконання "мінських домовленостей".

"Що стосується тиску з боку Сполучених Штатів Америки – я не відчував. В мене є згадки про інші речі, коли був президент Трамп, – і тоді мене питали, чи відчував я тиск. Зараз інший президент, і знову таке саме питання щодо тиску. Тиску не відчував. Якщо буде – обов’язково скажу, бо з тиском дуже небезпечно жити, тиск треба збивати", – сказав Зеленський.