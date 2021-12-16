В Україні виявили 9,5 тис. захворювань на ковід, 25,5 тис. одужало.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 9590 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас за добу одужало 25 499 осіб.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.
Найбільшу кількість добових випадків ковіду виявили у Києві (1478), у Полтавській (642), у Запорізькій (529), Львівській (485), Донецькій (473) областях.
Учора з підозрою на ковід шпиталізували 2089 осіб.
За добу внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло 355 людей.
Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 588 147 осіб. Померло 92 313 людей.
16.12.2021