В Україні виявили 9,5 тис. захворювань на ковід, 25,5 тис. одужало.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 9590 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас за добу одужало 25 499 осіб.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість добових випадків ковіду виявили у Києві (1478), у Полтавській (642), у Запорізькій (529), Львівській (485), Донецькій (473) областях.

 

Учора з підозрою на ковід шпиталізували 2089 осіб.

 

За добу внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло 355 людей.

 

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 588 147 осіб. Померло 92 313 людей.

 

16.12.2021

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