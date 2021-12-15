Кілера з ФСБ засудили в Німеччині до довічного ув’язнення.

Росіянин у серпні 2019 року в Берліні застрелив чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Вадим Соколов-Красіков

Вищий земельний суд Берліна у середу, 15 грудня, визнав 56-річного громадянина Росії Вадима Соколова-Красікова винним у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, скоєному в берлінському парку Кляйнер-Тірґартен 2019 року. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Росіянина засуджено до довічного позбавлення волі.

На початку грудня федеральна прокуратура Німеччини заявила, що вважає доведеною провину Вадима Соколова-Красікова і попросила суд засудити його до довічного терміну. Одночасно генеральний прокурор ФРН Ніколаус Форшнер (Nikolaus Forschner) висловив упевненість у тому, що вбивство було скоєно з політичних мотивів (помста за участь у чеченській війні), що Вадим Соколов-Красіков виконував наказ, отриманий «від державних органів Російської Федерації» і що він пов'язаний з ФСБ Росії.

Представник звинувачення зазначив, що Хангошвілі воював проти російської армії у другій чеченській війні у 2000-2004 роках. «Тому він розглядався Москвою як ворог і був ліквідований», – заявив він. Судовий розгляд тривав близько 14 місяців, за цей час було допитано майже 50 свідків.

За даними прокуратури, росіянин прибув до Берліна, заплутуючи сліди через Францію та Польщу, з підробленим паспортом на ім'я Вадима Соколова. Він вистежив Хангошвілі та застрелив його у парку Кляйнер-Тірґартен 23 серпня 2019 року. При цьому вбивцю бачили свідки, його зафільмували камери спостереження, а його маршрут був відновлений за допомогою SIM-карти, яку знайшли в його телефоні. Поліція арештувала кілера через кілька годин після вбивства.

Обвинувачений представився слідчим як Вадим Соколов, «російський, неодружений інженер-будівельник із Брянська», після чого відмовився від подальших свідчень. Проте, як з'ясувало спільне розслідування Insider, Bellingcat та Spiegel, справжнє ім'я затриманого – Вадим Красіков, раніше він служив у спецпідрозділі «Вимпел» Центру спеціальних призначень ФСБ

Вбивство у парку Кляйнер-Тірґартен стало переломним моментом для колишньої бундесканцлерки Німеччини Анґели Меркель, яка заявила у травні 2020 року, що цей злочин підриває довірчу співпрацю між Берліном та Москвою.