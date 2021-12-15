Кілера з ФСБ засудили в Німеччині до довічного ув’язнення.

Росіянин у серпні 2019 року в Берліні застрелив чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

 

                                  Вадим Соколов-Красіков

 

Вищий земельний суд Берліна у середу, 15 грудня, визнав 56-річного громадянина Росії Вадима Соколова-Красікова винним у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, скоєному в берлінському парку Кляйнер-Тірґартен 2019 року. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Росіянина засуджено до довічного позбавлення волі.

 

На початку грудня федеральна прокуратура Німеччини заявила, що вважає доведеною провину Вадима Соколова-Красікова і попросила суд засудити його до довічного терміну. Одночасно генеральний прокурор ФРН Ніколаус Форшнер (Nikolaus Forschner) висловив упевненість у тому, що вбивство було скоєно з політичних мотивів (помста за участь у чеченській війні), що Вадим Соколов-Красіков виконував наказ, отриманий «від державних органів Російської Федерації» і що він пов'язаний з ФСБ Росії.

 

Представник звинувачення зазначив, що Хангошвілі воював проти російської армії у другій чеченській війні у 2000-2004 роках. «Тому він розглядався Москвою як ворог і був ліквідований», – заявив він. Судовий розгляд тривав близько 14 місяців, за цей час було допитано майже 50 свідків.

 

За даними прокуратури, росіянин прибув до Берліна, заплутуючи сліди через Францію та Польщу, з підробленим паспортом на ім'я Вадима Соколова. Він вистежив Хангошвілі та застрелив його у парку Кляйнер-Тірґартен 23 серпня 2019 року. При цьому вбивцю бачили свідки, його зафільмували камери спостереження, а його маршрут був відновлений за допомогою SIM-карти, яку знайшли в його телефоні. Поліція арештувала кілера через кілька годин після вбивства.

 

Обвинувачений представився слідчим як Вадим Соколов, «російський, неодружений інженер-будівельник із Брянська», після чого відмовився від подальших свідчень. Проте, як з'ясувало спільне розслідування Insider, Bellingcat та Spiegel, справжнє ім'я затриманого – Вадим Красіков, раніше він служив у спецпідрозділі «Вимпел» Центру спеціальних призначень ФСБ

 

Вбивство у парку Кляйнер-Тірґартен стало переломним моментом для колишньої бундесканцлерки Німеччини Анґели Меркель, яка заявила у травні 2020 року, що цей злочин підриває довірчу співпрацю між Берліном та Москвою.

15.12.2021

До теми

Поширити
Збруч
Поки що на словах
Юрко ТИМЧУК
Не добре, коли впливаєш на події, як глядач в театрі впливає на перебіг вистави. Але соціально активний театрал може запастися несвіжими помідорами, а там, де Мельпомена відсутня, можна вжити і щось важче. Огляд подій тижня в Україні.
14.12.21 | | Україна
Життя виникло на водневій енергії
Дослідники реконструювали метаболізм останнього універсального спільного предка, LUCA: майже всі хімічні етапи, які використовувало первісне життя для з'єднання молекулярних будівельних блоків клітин, є реакціями вивільнення енергії, джерелом якої є водень.
13.12.21 | | Наука
Новий альбом квартету «DUDALIS» 
Роксоляна Гавалюк
Презентаційний концерт CD–альбому «Chromatica» у виконанні квартету українських хроматичних флейт «DUDALIS» переконав, що для ніжних поздовжніх флейт немає непідвладних мистецьких висот, якщо вони в руках справжніх майстрів.
13.12.21 | | Штука
Амеліна, Бабкіна, Коробчук
Польський Інститут у Києві оголосив трійку фіналістів Літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського 2021. Фіналістами визнали Вікторію Амеліну, Катерину Бабкіну та Павла Коробчука.
12.12.21 | | Штука
Фізики вперше поглянули на квантового «привида»
Після десятиліття роботи дослідники вперше зуміли експериментально реконструювати квантову хвильову функцію.
12.12.21 | | Наука
«Видавництву Старого Лева» — 20 років!
У грудні виповнюється 20 років одному з найбільших видавництв України – «Видавництву Старого Лева». За час його існування видано більше тисячі назв книг для дорослих та дітей українських та іноземних авторів, книжки ВСЛ виходять у  40 країнах світу та здобули більше 200 міжнародних та українських нагород.
11.12.21 | | Штука
Про фотографію: не за Сюзен Зонтаґ
Василь МАХНО
Сеґментування простору – ніщо інше, як процес оволодіння мовою в процесі писання, коли ти мусиш вибрати потрібні слова
11.12.21 | | Дискурси
Правда і міфи американсько-російського саміту
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Саміт США-Росія у режимі відеоконференції відбувся. Аналітики нині сперечаються, хто кого переграв. А головне: чи відбудеться таки російська аґресія?
11.12.21 | | У світі

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.