Верховна Рада повернула Володимиру-Волинському правдиву назву.

Верховна Рада на своєму засіданні у середу перейменувала місто Володимир-Волинський у Володимир.

"За" проголосувало 348 депутатів.

"Деколонізація триває. На мапі України знову місто з тисячолітньою історією – Володимир, яке позбулося російського імперського додатку «Волинський»", – прокоментував народний депутат Володимир В'ятрович.

Міська рада Володимира-Волинського проголосувала за перейменування міста у жовтні. "За" – 30 депутатів (номінальний склад депутатського корпусу – 34).

Як заявив тоді міський голова Ігор Пальонка, це питання має історичне значення для міста.

Перша літописна згадка міста Володимира датована 988 роком – у "Повісті временних літ". Що ж до іноземних джерел, то в угорській хроніці "Геста Гунгарорум" згадується місто Лодомир 884 року.

У 1795-му після відходу до Російської імперії до назви Володимира додали "-Волинський" – аби розрізняти його з російським Владіміром-на-Клязьмі.