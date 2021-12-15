Верховна Рада повернула Володимиру-Волинському правдиву назву.

 

Верховна Рада на своєму засіданні у середу перейменувала місто Володимир-Волинський у Володимир.

 

 

"За" проголосувало 348 депутатів.

 

"Деколонізація триває. На мапі України знову місто з тисячолітньою історією – Володимир, яке позбулося російського імперського додатку «Волинський»", – прокоментував народний депутат Володимир В'ятрович.

 

Міська рада Володимира-Волинського проголосувала за перейменування міста у жовтні. "За" – 30 депутатів (номінальний склад депутатського корпусу – 34).

 

Як заявив тоді міський голова Ігор Пальонка, це питання має історичне значення для міста.

 

Перша літописна згадка міста Володимира датована 988 роком – у "Повісті временних літ". Що ж до іноземних джерел, то в угорській хроніці "Геста Гунгарорум" згадується місто Лодомир 884 року.

 

У 1795-му після відходу до Російської імперії до назви Володимира додали "-Волинський" – аби розрізняти його з російським Владіміром-на-Клязьмі.

  

15.12.2021

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