Міська рада Володимира-Волинського проголосувала за повернення місту історичної назви.

 

Міська рада Володимира-Волинського підтримала ініціативу повернути місту історичну назву Володимир. У п'ятницю на сесії міськради депутатський корпус майже одноголосно підтримав проєкт постанови про перейменування – "за" проголосували всі присутні, крім одного депутата.

 

 

Про це повідомляє пресова служба Володимир-Волинської міської ради. 

 

Міський голова Ігор Пальонка підтримав ініціативу з перейменуванням. З його слів, це питання має історичне значення для міста.

 

"На минулих вихідних проводив зустрічі з мешканцями у дворах багатоповерхівок, котрі абсолютно нормально ставляться до повернення історичної назви, особливо, враховуючи те, що це не принесе їм жодних юридичних клопотів", – зазначив Пальонка.

 

На самій сесії лунали і зауваження до перейменування. Депутат Андрій Веремеєнко ("Громадянська позиція") зазначив, що подібні рішення слід приймати після проведеного місцевого референдуму. На думку депутата Миколи Юнака ("Слуга народу"), процедуру підготовки процесу перейменування було порушено. Член громадської ради та підприємець Андрій Кандиба поскражився: ніхто не розповів представникам місцевого бізнесу, що їм коштуватиме зміна назви міста.

 

За повернення Володимиру-Волинському історичної назви виступив колишній міський голова Павло Мамєдов. Він порушував цю проблему ще у 90-х роках, але тоді, з його слів, не вистачило аргументів та політичної волі. 

 

Далі Володимир-Волинський порушить клопотання перед Волинською обласною радою про внесення подання до Верховної Ради України про повернення місту історичної назви Володимир.

 

Народний депутат Володимир В'ятрович привітав рішення міської ради. "Деколонізація триває!", – написав він у Facebook.

 

"Декомунізація лиш перший етап деколонізації. І добре, що вслід за позбавленням слідів комуністичного тоталітарного режиму на нашій мапі починається така сама відмова від російських колоніальних топонімів і поверення історичних назв. Тим паче назв, яким понад тисячу років. Сподіваюся вже незабаром на карті України знову з’явиться місто Володимир, яке скине з себе прив’язане росіянами означення «Волинський»", – прокоментував В'ятрович.

 

Він уточнив: постанову про перейменування підтримало 30 депутатів (склад міської ради – 34).

 

01.10.2021

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