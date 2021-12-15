Росія звинувачує українського журналіста Цимбалюка в екстремізмі.

 

Російські силовики звинувачують українського журналіста, репортера аґенції УНІАН у Москві Романа Цимбалюка в екстремізмі. 

 

 

Про це заявив адвокат Цимбалюка Микола Полозов, передає УНІАН.

 

"Єдиний акредитований у Росії український журналіст Роман Цимбалюк опинився в цій самій Росії поза законом. Як годиться, звинуватили в екстремізмі. Поки що збираються заводити кілька адміністративних справ за 20.3.1 КоАП РФ", – поінформував Полозов, припустивши, що справа може стати і кримінальною. 

 

Адвокат трактує дії російських силовиків як погоджену атаку на журналіста. Про це, зокрема, свідчить поширення в медіа звинувачень у шпигунській діяльності.

 

"З боку влади РФ здійснюють тиск на іноземного журналіста, фактично з позбавленням його права на свободу вираження поглядів та здійснення професійної діяльності", – констатував Полозов.

 

Сам Роман Цимбалюк, коментуючи закиди Росії, зазначив: "Поворот у моїй репортерській роботі цікавий, підсумок закономірний: рано чи пізно вони почнуть гризти один одного, але мене це не стосується, адже я не росіянин. Із таким адвокатом ми всіх порвемо".

 

Цимбалюк певен, що він відстоїть справедливість, а Росія буде змушена виплатити компенсацію.

 

"Гроші, отримані за рішенням ЄСПЛ, будуть направлені на підтримку дітей кримських татар, взятих у полон окупаційною владою", – пообіцяв журналіст. 

 

15.12.2021

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