Український уряд частково леґалізував медичний канабіс.

 

Кабінет Міністрів України вніс препарати "Набілон" і "Набіксімолс" до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, в той час як комісія ООН виключила марихуану зі списку найнебезпечніших наркотиків.

 

Про це йдеться в тексті постанови №324 від 7 квітня 2021 року, котру цитує інформаційна аґенція "Українські новини".

 

 

"Доповнити список такими позиціями: "Набілон "(синтетичний каннабіоіди, що імітує дію ТГК) і "Набіксімолс" (стандартизований екстра канабісу з однаковим вмістом ТГК і каннабідіола)", – ідеться у тексті.

 

Оборот психотропних речовин "Дронабілон", "Набілон" і "Набіксімолс" допускається тільки у формі лікарських засобів або в формі субстанцій, призначених для виробництва чи виготовлення лікарських засобів.

 

У листопаді минулого року міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтримав легалізацію медичних наркотиків в Україні, однак наголосив на необхідності суворого контролю за їхнім продажем і застосуванням.

 

В Офісі Президента заявили, що понад 2 мільйони українців, які потерпають від захворювань із важким болем, потребують медичних препаратів на основі канабісу.

 

09.04.2021

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