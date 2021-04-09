Український уряд частково леґалізував медичний канабіс.

Кабінет Міністрів України вніс препарати "Набілон" і "Набіксімолс" до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, в той час як комісія ООН виключила марихуану зі списку найнебезпечніших наркотиків.

Про це йдеться в тексті постанови №324 від 7 квітня 2021 року, котру цитує інформаційна аґенція "Українські новини".

"Доповнити список такими позиціями: "Набілон "(синтетичний каннабіоіди, що імітує дію ТГК) і "Набіксімолс" (стандартизований екстра канабісу з однаковим вмістом ТГК і каннабідіола)", – ідеться у тексті.

Оборот психотропних речовин "Дронабілон", "Набілон" і "Набіксімолс" допускається тільки у формі лікарських засобів або в формі субстанцій, призначених для виробництва чи виготовлення лікарських засобів.

У листопаді минулого року міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтримав легалізацію медичних наркотиків в Україні, однак наголосив на необхідності суворого контролю за їхнім продажем і застосуванням.

В Офісі Президента заявили, що понад 2 мільйони українців, які потерпають від захворювань із важким болем, потребують медичних препаратів на основі канабісу.