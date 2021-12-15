В Україні виявили 8 тисяч захворювань на ковід.

Поки що на словах

Юрко ТИМЧУК

Не добре, коли впливаєш на події, як глядач в театрі впливає на перебіг вистави. Але соціально активний театрал може запастися несвіжими помідорами, а там, де Мельпомена відсутня, можна вжити і щось важче. Огляд подій тижня в Україні.