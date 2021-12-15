В Україні виявили 8 тисяч захворювань на ковід.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 8109 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 26 307 осіб.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених Міністерством охорони здоров'я у вівторок.
Найбільшу кількість захворювань виявили у Києві (1247), у Полтавській (568), Запорізькій (456), Донецькій (425) і Волинській (402) областях.
За вчора з підозрою на COVID-19 шпиталізували 2280 осіб.
Українська медична система упродовж доби зафіксувала 356 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 578 557 осіб.
Померло 91 958 людей.
15.12.2021