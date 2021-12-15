В Україні виявили 8 тисяч захворювань на ковід.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 8109 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 26 307 осіб.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених Міністерством охорони здоров'я у вівторок.

 

Найбільшу кількість захворювань виявили у Києві (1247), у Полтавській (568), Запорізькій (456), Донецькій (425) і Волинській (402) областях.

 

За вчора з підозрою на COVID-19 шпиталізували 2280 осіб.

 

Українська медична система упродовж доби зафіксувала 356 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. 

 

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 578 557 осіб.

 

Померло 91 958 людей.

 

15.12.2021

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