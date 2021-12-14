Олексій Данілов допускає компроміси із Росією.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов допускає компроміс з Російською Федерацією. Водночас він наголосив, що Україна не поступиться ані кордонами, ані стратегічним вибором.

Про це Данілов заявив під час пресової конференції у вівторок, передає УНІАН.

"Те, що нам треба ставити крапку у цьому питанні, ви знаєте, це завдання, яке поставив Володимир Олександрович [Зеленський], але не за рахунок наших інтересів. Ми не можемо поступитися своєю територією, ми не можемо поступитися тими речами, які зафіксовані у нашій Конституції [про європейську і євроатлантичну інтеграцію]", – заявив Данілов.

"Чи можемо піти на якісь компроміси? Так, можемо! Але ці компроміси має сприйняти наш народ. Ми не можемо безкомпромісно щось вирішувати і йти на поступки у тому, що на сьогоднішній день пропонує Російська Федерація. Чи змінилася ситуація після розмови Володимира Зеленського з Джо Байденом? Ні, вона не змінилася! Вона лишилася у тому же руслі, у тому же ключі й лишилася на тій же стадії", – додав секретар Радбезу.

На його переконання, Росія у своїх вимогах підвищує планку, аби з нею усі почали спілкуватися.

"Спілкування потрібне, але ще раз наголошую: не за рахунок нашого суверенітету. Компроміс можливий, але важливо розуміти, що у будь-якого компромісу є межа, яку ми не можемо з вами переступити", – прокоментував Данілов.

Секретар Радбезу заявив, що кількість солдатів, яку Російська Федерація стягнула до кордону, не становить загрози Україні.

"Ми цих великих рухів не бачили. Ми до цього просто вже звикли. Ми розуміємо, що відбувається в той чи інший день, в той чи інший час", – прокоментував Данілов.

"Чи є на сьогоднішній день загроза нашій країні? Звичайно, є. Вона є постійно. Починаючи з 2014 року, ми перебуваємо в активній фазі з'ясування стосунків з Російською Федерацією. І це не наша провина. Ми ні на кого не нападали", – сказав секретар РНБО.

"Те, що сьогодні є, я можу сказати, що ми відслідковуємо. Ситуація перебуває під контролем. Навчання вони проводять постійно. Інша справа, що раніше на це не так звертали увагу", – сказав Данілов.

Він сказав, що Україна контролює ситуацію, а розвідка продовжує працювати.

"Те, що ми бачимо на супутниках, давайте з вами відрізняти. Коли навесні було велике скупчення саме особового складу, коли безпосередньо були солдати, це була одна ситуація. Сьогодні кількість солдатів не є загрозливою для нашої країни", – наголосив Данілов.

З його слів, Росія постійно здійснює пересування техніки.

Також він зазначив, що Росія постійно розгортає табори біля кордонів, але там на сьогодні немає такої кількості людей, яка стала б загрозою для нашої країни.

"Але це не означає, що це не буде відбуватися завтра. Ми у вкрай складній ситуації", – додав Данілов.