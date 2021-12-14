Президенти Литви і Польщі здійснять спільний візит до України.

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч із президентами Польщі Анджеєм Дудою та Литви Гітанасом Науседою у форматі "Люблінського трикутника".
Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Twitter.
"Буду радий вітати за кілька днів в Україні президентів Польщі Анджея Дуду і Литви Гітанаса Науседу. Уперше зустрінемось особисто у форматі "Люблінського трикутника", – ідеться у повідомленні.
Зеленський зазначив, що цінує цей прояв солідарності й підтримки. "Спільно поглиблюємо україно-литовсько-польське стратегічне партнерство", – додав Президент.
14.12.2021