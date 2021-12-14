Негода залишила 250 поселень без струму на ранок вівторка.

Через снігопади, поєднані із сильним вітром, на ранок вівторка знеструмило 241 поселення у чотирьох областях України.
Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій у вівторок уранці.
"Станом на 7:00 14 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП, знеструмлено 241 населений пункт у чотирьох областях (Львівська – 173, Івано-Франківська – 42, Рівненська – 15 та Сумська – 11)", – поінформували у ДСНС.
До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.
14.12.2021