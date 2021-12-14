В Україні зафіксували майже вчетверо більше одужань від ковіду, ніж захворювань.

«Видавництву Старого Лева» — 20 років!

У грудні виповнюється 20 років одному з найбільших видавництв України – «Видавництву Старого Лева». За час його існування видано більше тисячі назв книг для дорослих та дітей українських та іноземних авторів, книжки ВСЛ виходять у 40 країнах світу та здобули більше 200 міжнародних та українських нагород.