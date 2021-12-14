В Україні зафіксували майже вчетверо більше одужань від ковіду, ніж захворювань.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 7283 нові випадки коронавірусної хвороби. Натомість одужало 27 130 пацієнтів.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я України.
Найбільше захворювань виявили у Києві (1066), у Полтавській (751), Черкаській (602), Донецькій (541) областях.
За добу з підозрою на ковід шпиталізували 1123 пацієнтів.
Українська медична система зафіксувала 387 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 570 448 осіб.
Померло 91 602 людей.
14.12.2021