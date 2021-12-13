Джонсон висловив Путіну стурбованість російською військовою ескалацією біля України.

У телефонній розмові британський прем’єр застеріг російського лідера про наслідки за дестабілізуючі дії.  

 

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Росії Володимир Путін у понеділок, 13 грудня, поспілкувалися телефонічно. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на інформацію з офіційного сайту британського уряду. Головною темою розмови стала російська військова ескалація на кордонах з Україною.

 

Джонсон недвозначно заявив, що не акцептуватиме спроб Росії загострити конфлікт.

 

«Прем'єрміністр зазначив, що Об’єднане Королівство глибоко стурбоване нарощуванням російських сил на кордонах України. Він наголосив, що Велика Британія підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, і попередив, що будь-які дестабілізуючі дії були б стратегічною помилкою зі значними наслідками», – подається на сайті британського уряду.

 

Водночас Джонсон наголосив на важливості діалогу з питань міжнародної та реґіональної безпеки.

 

У розмові згадувалися і Мінські угоди. Обидва співрозмовники погодилися, що сторони конфлікту на Донбасі повинні дотримуватись умов цих угод.

 

Водночас пресслужба Кремля, розповідаючи про телефонну розмову Джонсона та Путіна, повідомила, що шеф Кремля вказав своєму співрозмовнику на політику Києва щодо зриву Мінських угод, загострення ситуації на Донбасі та дискримінації російськомовного населення.

 

Путін теж нарікав на активне «освоєння» території України країнами НАТО. Це, за його твердженням, створює пряму загрозу безпеці Росії. «З огляду на це Володимир Путін заявив про необхідність негайно розпочати перемовини з метою вироблення чітких міжнародно-правових домовленостей, які виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення у суміжних державах, насамперед в Україні озброєнь, які загрожують Росії, – йдеться у повідомленні Кремля.

13.12.2021

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