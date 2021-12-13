РНБО очікує появи "Омікрону" в Україні цього тижня. Але не боїться.

 

Рада національної безпеки та оборони передбачає, що штам коронавірусу "Омікрон" з'явиться в Україні цього тижня.

 

 

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час наради в Офісі Президента.

 

Данілов зазначив: результати перших досліджень у країнах, де уже виявлено "Омікрон", свідчать про легший перебіг хвороби.

 

Згідно з прогнозами РНБО, епідемічна ситуація в нашій країні на свята має бути стабільною.

 

Водночас, з огляду на наближення різдвяних свят? Міністерство охорони здоров'я запровадило низку ініціатив для контролю епідемічної ситуації. МОЗ ухвалило накази про роботу гірськолижних курортів. Окремо напрацьовано протиепідемічні заходи на час великих святкових заходів.

 

13.12.2021

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