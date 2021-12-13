До Львова привезли Вифлиємський вогонь миру.

Сьогодні, 13 грудня, вночі пластуни привезли з Відня до Львова Вифлеємський вогонь, повідомила пресслужба Львівської облдержадміністрації.

Голова Пласту у Львівській області Ольга Приходько розповіла, що передріздвяну традицію розповсюджувати Вифлеємський вогонь миру започаткували в Австрії, проте завдяки пластунам акцію запровадили і в Україні.

«Цей вогонь, який єднає нас з Христом! Сподіваємося, що і надалі будемо поширювати Вифлеємський вогонь як і щороку, з кожного дому, з кожного управління, школи, лікарні чи будь-якого іншого місця. Бажаємо, щоб вогонь приносив вам любов, щирість і радість!», – сказала Ольга Приходько на зустрічі з головою ЛОДА Максимом Козицьким.

З 16:00 сьогодні усі охочі зможуть отримати вогонь у приміщені Залізничного вокзалу у Львові. Звідти кожен зможе запалити свічку та перенести символ миру до своєї оселі.

В Івано-Франківську і Тернополі прибуття Вифлиємського вогню очікують на залізничних вокзалах о 19:00. Після відкритої передачі, пластуни продовжать поширювати вогонь та передадуть його у жителям міста та області, місцевій владі, церковним громадам, військовим частинам та іншим громадським організаціям.

Також пластуни, зокрема тернопільські, передають Вифлиємський вогонь разом із зібраною волонтерською допомогою у військові частини, що служать на сході.

«Крім символічного вогника завжди намагаємося привезти трохи свята і хоча б невеликі подарунки від пластунів для захисників і захисниць. Тому закликаємо пластову спільноту долучитися до збірки!

Що можна передати? Солодощі, печиво, чай, каву, листи, теплі речі: шапки, рукавиці, шкарпетки, ліки від застуди, військове та туристичне спорядження», – повідомили на facebook–сторінці пласту.

Подарунки для бійців можна приносити до 15 грудня у Тернопільський пласт, на Федьковича, 11.

Фото loda.gov.ua, facebook.com/ternopilplast