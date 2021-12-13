США критикують Путіна за просторікування про "геноцид" на Донбасі.

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні засудило пропаґандистське використання офіційними посадовими особами Росії терміну "геноцид" у стосунку до подій на Донбасі.

Про це йдеться у коментарі, опублікованому амбасадою США.

"Неправдиві звинувачення в геноциді небезпечні та безвідповідальні. Підконтрольна Росії влада на окупованому Донбасі порушує права людини, незаконно ув’язнює громадян України, пригнічує свободу слова та змушує українців отримувати російські паспорти. Світ це знає, і брехня Росії щодо Донбасу є ще однією очевидною спробою перекласти провину за страждання, яких завдала Росія", – йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

9 грудня під час наради з прав людини у Москві Володимир Путін заявив: "Мушу сказати про русофобію як про перший крок до геноциду. Те, що зараз відбувається на Донбасі, ми з вами добре бачимо, знаємо. І це, звичайно, дуже нагадує геноцид".