Південна Корея і КНДР готові оголосити про закінчення війни.

Єдина проблема – позиція Пхеньяна, який вороже сприймає політику США.

Республіка Корея, КНДР, навіть Китай загалом готові офіційно оголосити про закінчення Корейської війни, гаряча фаза якої припала на 1950-1953 роки. Про це заявив південнокорейський президент Мун Чже Ін, відповідаючи у понеділок, 13 грудня, на запитання журналістів на пресконференції за підсумками перемовин із прем'єрміністром Австралії Скоттом Моррісоном (Scott Morrison).

«Австралія дуже послідовно підтримувала врегулювання мирного процесу на Корейському півострові. Ми дякуємо Австралії за це. Австралія також підтримала пропозицію південнокорейського уряду та інших сторін про оголошення закінчення війни. Йдеться про США, Китай, Республіку Корея та КНДР. І я вважаю, що у принципі всі згодні з декларацією [про закінчення війни]», – сказав південнокорейський президент, слова якого наводить інформаційна аґенція Yonhap News.

Мун Чже Ін все ж зауважив, що поки що сторонам заважає сісти за стіл перемовин позиція Пхеньяна, який вороже сприймає політику США. За його словами, декларація про закінчення війни допоможе відновити переговори між Південною і Північною Кореями, а також між Північною Кореєю і США.

Нагадаємо, що ще наприкінці вересня Мун Чже Ін закликав з трибуни Генеральної Асамблеї ООН до якнайшвидшого відновлення діалогу між КНДР та Республікою Корея, а також між Вашінґтоном та Пхеньяном. Президент знову висловився за підготовку декларації, яка проголошує офіційне завершення війни на Корейському півострові.

Бойові дії на Корейському півострові розпочалися 25 червня 1950 року та закінчилися 27 липня 1953 року. Тоді було підписано угоду про перемир'я в прикордонному пункті Пханмундж в демілітаризованій зоні між Північчю і Півднем. Формально війну не припинено досі, оскільки повноцінний мирний договір досі не підписано.