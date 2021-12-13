Добова кількість захворювань на ковід сягла мінімуму за два з половиною місяці.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 4073 нові випадки коронавірусної хвороби. Це найменша кількість захворювань за два з половиною місяці – попередній мінімум був 26 вересня (3007 недужих).

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

 

За добу шпиталізували 1456 осіб із підозрою на коронавірусну хворобу.

 

Учора медична система зареєструвала 188 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

За день одужало 9 966 осіб.

 

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 563 165 осіб.

 

Померло 91 215 людей.

 

13.12.2021

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