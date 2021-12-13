Добова кількість захворювань на ковід сягла мінімуму за два з половиною місяці.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 4073 нові випадки коронавірусної хвороби. Це найменша кількість захворювань за два з половиною місяці – попередній мінімум був 26 вересня (3007 недужих).
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.
За добу шпиталізували 1456 осіб із підозрою на коронавірусну хворобу.
Учора медична система зареєструвала 188 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.
За день одужало 9 966 осіб.
Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 563 165 осіб.
Померло 91 215 людей.
13.12.2021