G7 закликала Росію до відновлення перемовин в «нормандському форматі».

Глави МЗС «Великої сімки» обговорювали російську військову ескалацію на кордоні з Україною.

Для врегулювання ситуації, спричиненої нарощуванням російських військ поблизу кордону з Україною, сторонам потрібно повернутися до перемовин. Про це на зустрічі міністрів закордонних справ держав – членів «Великої сімки» (G7) у Ліверпулі в суботу, 11 грудня, заявила нова керівниця німецької дипломатії Анналєна Бербок (Annalena Baerbock).

За її словами, врегулювати ситуацію необхідно політично, у рамках «нормандського формату». «Незважаючи на напружену ситуацію, необхідно зробити все можливе, щоб поновити діалог. Запрошення (для Росії, – Z) на цю зустріч (у рамках "нормандського формату", – Z) вже кілька тижнів, кілька місяців лежить на столі», ­– процитувало слова німецької міністерки видання Süddeutsche Zeitung.

Пані Бербок також застерегла Росію від інтервенції в Україну. «У Європі не може бути жодних порушень кордонів. Такою є спільна позиція всіх країн – членів G7. Поручення кордонів матиме неймовірні економічні та політичні наслідки. Ми зробимо все для того, аби до цього справа не дійшла», – зазначила вона. За словами глави МЗС ФРН, перемовини мають призвести до зниження напруженості на російсько-українському кордоні.

За поновлення перемовин у «нормандському форматі» щодо врегулювання конфлікту на Донбасі виступав і президент Франції Емманюель Макрон. Він оголосив, що наступного тижня поспілкується з президентом України Володимиром Зеленським, а також з російським лідером Володимиром Путіним.