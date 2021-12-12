G7 закликала Росію до відновлення перемовин в «нормандському форматі».

Глави МЗС «Великої сімки» обговорювали російську військову ескалацію на кордоні з Україною.

 

 

Для врегулювання ситуації, спричиненої нарощуванням російських військ поблизу кордону з Україною, сторонам потрібно повернутися до перемовин. Про це на зустрічі міністрів закордонних справ держав – членів «Великої сімки» (G7) у Ліверпулі в суботу, 11 грудня, заявила нова керівниця німецької дипломатії Анналєна Бербок (Annalena Baerbock). 

 

За її словами, врегулювати ситуацію необхідно політично, у рамках «нормандського формату». «Незважаючи на напружену ситуацію, необхідно зробити все можливе, щоб поновити діалог. Запрошення (для Росії, – Z) на цю зустріч (у рамках "нормандського формату", – Z) вже кілька тижнів, кілька місяців лежить на столі», ­– процитувало слова німецької міністерки видання Süddeutsche Zeitung.

 

Пані Бербок також застерегла Росію від інтервенції в Україну. «У Європі не може бути жодних порушень кордонів. Такою є спільна позиція всіх країн – членів G7. Поручення кордонів матиме неймовірні економічні та політичні наслідки. Ми зробимо все для того, аби до цього справа не дійшла», – зазначила вона. За словами глави МЗС ФРН, перемовини мають призвести до зниження напруженості на російсько-українському кордоні.

 

За поновлення перемовин у «нормандському форматі» щодо врегулювання конфлікту на Донбасі виступав і президент Франції Емманюель Макрон. Він оголосив, що наступного тижня поспілкується з президентом України Володимиром Зеленським, а також з російським лідером Володимиром Путіним.

12.12.2021

До теми

Поширити
Збруч
«Видавництву Старого Лева» — 20 років!
У грудні виповнюється 20 років одному з найбільших видавництв України – «Видавництву Старого Лева». За час його існування видано більше тисячі назв книг для дорослих та дітей українських та іноземних авторів, книжки ВСЛ виходять у  40 країнах світу та здобули більше 200 міжнародних та українських нагород.
11.12.21 | | Штука
Правда і міфи американсько-російського саміту
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Саміт США-Росія у режимі відеоконференції відбувся. Аналітики нині сперечаються, хто кого переграв. А головне: чи відбудеться таки російська аґресія?
11.12.21 | | У світі
Коронавірус: достатньо змінити амінокислоту
Заміна одного з елементів спайкового білка перетворює кажанячий вірус RaTG13 на заразний для людини.
10.12.21 | | Наука
Літературні премії: навіщо вони потрібні?
Роксана Харчук
Завдяки преміям певні цінності, носіями яких є літературні твори, перетворюються на цінності суспільні, бо їх поділяють читачі ‒ мисляча частина суспільства, ті, хто задає тон суспільному розвиткові.
10.12.21 | | Штука
Історія хвороби Держави Україна
Олександр ЯБЧАНКА
Есе на тему прочитаної книги Ярослава Грицака "Подолати минуле: глобальна історія України" з медичної точки зору
10.12.21 | | Минуле
CHORNOBYLDORF у світовому оперному топі
Археологічна опера CHORNOBYLDORF українських композиторів Романа Григоріва та Іллі Разумейка увійшла до шістки найкращих сучасних опер та музично-театральних перформансів за версією світового конкурсу Music Theater Now.
09.12.21 | | Штука
Екзистенціал долі у версії Михайла Яцкова
Євген Нахлік
До 60-річчя пам’яті галицького письменника-модерніста (5 листопада 1873 р. — 9 грудня 1961 р.)
09.12.21 | | Минуле
Легкий хліб 1980-х
Юрій Винничук
З тавром гострого критика я заробив собі ще й ворогів, які мали кращу пам'ять, ніж я. Бо я тих своїх героїв швидко забував, але вони – ніколи
08.12.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.