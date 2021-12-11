МЗС Великої Британії застерегло, що вторгнення буде для Росії стратегічною помилкою.

 

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс попередила Росію про "жорсткі економічні наслідки" у разі вторгнення в Україну.

 

 

Про це Трасс заявила у інтерв'ю BBC.

 

Вона завила, що міністри закордонних справ "Великої сімки" під час зустрічі у Ліверпулі у ці вихідні мають продемонструвати єдність та чітко заявити, що такий крок буде "стратегічною помилкою".

 

Пані Трасс також заявила, що Британія та її союзники мають "відвернути Росію від такого курсу".

 

Очільниця Британського МЗС приєдналася до попереджень, раніше висловлених США, і заявила, що "Велика сімка" разом повинна мати "потужну позицію проти агресії щодо України".

 

"Якщо Росія вдасться до цього кроку, це буде стратегічною помилкою, і для Росії будуть серйозні наслідки", – резюмувала вона.

 

Відповідаючи на запитання щодо можливості військової відповіді на вторгнення Росії до України, пані Трасс завила, що Британія співпрацює з Україною у питаннях "обороноздатності та безпеки".

 

"Ми надаємо підтримку. Ми також допомагаємо із енергетичною стійкістю", – відповіла вона.

 

11.12.2021

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