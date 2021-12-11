В Україні зафіксовано у два з половиною рази більше одужань від ковіду, ніж захворювань.

 

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 10 133 нових захворювання на коронавірусну хворобу. Натомість одужала 25 861 особа.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість добових випадків ковіду виявили у Києві (1203), в Одеській (697), Полтавській (597), Черкаській (597) і Львівській (581) областях.

 

Із підозрою на ковід учора шпиталізували 2307 пацієнтів.

 

За день зареєстрували 446 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби. 

 

Динаміка тестів із позитивним результатом 

 

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 553 817 осіб.

 

Померло 90 789 людей.

 

11.12.2021

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