Макрон похвалив Зеленського за виваженість на тлі ескалації.

Президент України Володимир Зеленський обговорив безпекову ситуацію навколо України із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Як повідомляє пресова служба Офісу Президента, Зеленський подякував Франції за своєчасну підтримку нашої держави під час нещодавнього загострення ситуації на кордонах. Зі свого боку Еммануель Макрон "відзначив виважену позицію України на тлі військової ескалації з боку Росії".

Керівники держав приділили окрему увагу питанням розблокування переговорного процесу у "Нормандському форматі". Президент України відзначив готовність нашої держави продовжити активну роботу в межах "четвірки".

Сторони наголосили на необхідності відновлення ефективної роботи Тристоронньої контактної групи. Президент Франції висловив підтримку важливих ініціатив України в ТКГ щодо повернення до повноцінного режиму припинення вогню, звільнення незаконно утримуваних осіб та відкриття КПВВ.

Крім того, сторони обговорили питання європейської енергетичної безпеки, зокрема негативного впливу "Північного потоку – 2". Володимир Зеленський зазначив, що цей проєкт складає особливу загрозу для енергетичної безпеки європейських держав. Обидва президенти наголосили на важливості диверсифікації постачання енергоносіїв до Європи, зокрема за рахунок скрапленого природного газу.

Лідери домовилися продовжити очну розмову на полях саміту "Східного партнерства" у Брюсселі 15 грудня.

Між тим, у п'ятницю Макрон відбув у Парижі зустріч із новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Під час пресової конференції Еммануель Макрон заявив про актуальність "нормандського формату".

"Формат, що називається "нормандським", зберігає всю свою нагальність, тому що він саме забезпечує робочу процедуру між Україною і Росією і, я сказав би, посередництво Німеччини та Франції", – сказав Макрон, згідно з повідомленням аґенції "Інтерфакс-Україна".

Французький президент розцінив переговори Байдена і Путіна з українського питання як дуже корисний обмін думками.

"Наша спільна воля в тому, щоб цей діалог тривав одночасно з президентом Зеленським і президентом Путіним", – додав Макрон.

Президент Франції повідомив, що чекає нагоди зустрітися із Зеленським на саміті "Східного партнерства".

"Я думаю, що всі ці ініціативи взаємодоповнювані. Вони свідчать про волю до деескалації, стабільності в регіоні й водночас про рішучість захищати наші спільні кордони і, звісно, кордони всіх наших європейських партнерів", – заявив Макрон.