Макрон: Мета Європи та США – бути на боці України.

 

Президент Франції Емманюель Макрон певен, що Європа та Сполучені Штати мають ґарантувати безпеку і суверенітет України.

 

 

Про це Макрон заявив на пресовій конференції у Парижі, передає "Укрінформ".

 

“Наша мета, я вважаю, всіх європейців, а також наших американських партнерів – це передусім бути на боці України, щоб гарантувати її безпеку, а також забезпечити мирну ситуацію в регіоні”, – сказав Емманюель Макрон, коментуючи розмову президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним.

 

Він висловив вдячність Байдену за те, що той координував свої позиції з європейськими партнерами як перед розмовою з Путіним, так і після неї. Зі слів французького лідера, в політичному сенсі це дуже добра ініціатива.

 

Водночас він підкреслив важливість "Нормандського формату" і французько-німецької медіації у ньому.

 

Однак при цьому відповідальність за просування переговорного процесу переклав на Київ і Москву: “Чи мають змогу європейці самотужки це змінити? Ні. Це залежить від доброї волі інших сторін”.

 

Зі слів Макрона, необхідно знов взаємодіяти і знов залучати до перемовин у "Нормандському форматі" і Путіна, і Зеленського, щоб перезавантажити цей формат і політичний процес.

 

Стосовно Росії Макрон окремо наголосив на важливості її залучення до такого діалогу, який допоміг би зняти напруженість навколо України, забезпечити стабілізацію і мир у регіоні: “Саме необхідним діалогом з Росією можна вибудувати нове рішення і процес, які зберігатимуть український суверенітет і мирне врегулювання, досягнення миру в усьому регіоні, стабільності усього нашого континенту”.

 

При цьому він зауважив, що розмовою з Путіним Байден показав: він також вважає, що такий діалог з президентом Росії потрібний. Тому що, за словами Макрона, “завдяки цьому діалогу ми можемо фіксувати наші домовленості та наші розбіжності, а також прокладати подальший шлях таким чином, щоб уникнути ескалації”.

 

10.12.2021

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