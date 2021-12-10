90 тисяч українців померло внаслідок ковіду, згідно з офіційною статистикою.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 11 327 нових випадків коронавірусної хвороби. При тім одужало 24 456 осіб.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.
Найбільше добових випадків ковіду виявили у Києві (1472), у Дніпропетровській (742), Донецькій (724), Полтавській (712), Одеській (647), Черкаській (622) областях.
Учора шпиталізували 2551 особу з підозрою на ковід.
За день зафіксували 442 летальні випадки, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 543 684 особи.
Померло 90 343 людини.
10.12.2021