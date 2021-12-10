Зеленський поговорив із Байденом про Путіна і компроміси.

Президент України Володимир Зеленський відбув у четвер телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом.

Як повідомила пресова служба Офісу Президента, ключовим питанням переговорів стала безпекова ситуація навколо України "та перспективи активізації мирного врегулювання".

Співрозмовники обмінялися оцінками перебігу та результатів перемовин лідерів Сполучених Штатів і Росії.

Керівник Української держави подякував Джозефу Байдену за послідовну, тверду й рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави та підтвердив непохитну налаштованість на пошук шляхів до миру на Донбасі.

Володимир Зеленський наголосив, що ми маємо чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу й готові обговорювати їх у різних форматах.

Керівники держав також предметно обговорили шляхи безпекової, фінансової та політичної підтримки України у протидії гібридній агресії.

Окрему увагу Президент України приділив проблематиці енергетичної безпеки нашої держави. Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона розглядає проект "Північний потік – 2" виключно через призму енергетичних і безпекових гарантій, а його просування позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії. Відтак сторони обговорили конкретні кроки, котрі можна здійснити задля посилення енергетичної стійкості України.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив в етері на телеканалі "1+1", що розмова Зеленського і Байдена тривала півтора години.

"Президент Байден дуже відверто сказав Путіну і попередив про всі наслідки, якщо в Кремлі буде ухвалене рішення щодо ескалації навколо українських кордонів, аж до вторгнення на територію України. США - і президент Байден про це сказав дуже чітко - разом з партнерами готові до безпрецедентних санкцій у разі, якщо таке трапиться", - сказав Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента заявив, що Байден не ставив під сумнів право України самій визначатися з приводу вступу до НАТО.

"Багато останніми днями було розмов про нібито якісь умови щодо НАТО, щодо членства у НАТО, щодо курсу на членство у НАТО України. Президент Байден дуже чітко сказав, що рішення щодо вступу до НАТО - це тільки рішення українського народу. Це суверенна незалежна держава. І він це питання навіть не готовий був обговорювати. І це залежить від України і від членів НАТО", - запевнив Єрмак.

Керівник ОП підтвердив, що Байден проявив інтерес до активізацівї мирного врегулювання.

"Ми сьогодні можемо чітко говорити про те, що США ухвалили для себе рішення бути активним учасником мирного процесу. Як це буде відбуватися? Це буде залежати від багатьох обставин, це може бути паралельний трек разом з нормандським форматом, тому що нам треба це поважати, адже Німеччина і Франція протягом цих років дуже багато зробили", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, інформаційна аґенція Associated Press написала у четвер, що Сполучені Штати незабаром наполягатимуть на тому, щоб Україна офіційно наділила деякою автономією українські території, які нині контролюються російськими сепаратистами.