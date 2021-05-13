ДБР: В Олександра Тупицького проводять обшуки.

 

Працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у помешканнях Олександра Тупицького, якого Президент звільнив з посади судді Конституційного Суду.

 

 

Про це повідомила у коментарі "Укрінформу" прессекретар ДБР Ольга Чиканова.

 

“Працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у помешканнях Олександра Тупицького”, – сказала вона.

 

Зі слів Чиканової, обшуки проходять за декількома адресами, зокрема в будинку у Василькові.

 

Слідчі дії проходять у справі, у рамках якої Тупицькому повідомили про підозру у грудні минулого року, додала прессекретар.

 

Наприкінці грудня 2020 року слідчі ДБР оголосили підозру Тупицькому в порушенні ч. 2 ст. 384, ст. 386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від надання показань). Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

 

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням обрати Тупицькому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 45 тисяч гривень, а також зобов’язати його не відвідувати будівлю Конституційного Суду, носити електронний браслет, не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, здати на зберігання документи для виїзду за кордон, утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, серед яких є працівники Секретаріату КС.

 

Президент Володимир Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ. Зеленський зазначив, що їх скасовано за результатами "аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО".

 

Представники держохорони 29 березня не пустили Тупицького і Касмініна у приміщення КС

 

Володимир Зеленський знелюбив Тупицького після рішення Конституційного Суду, котре зіпсувало антикорупційне законодавство.  

 

13.05.2021

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