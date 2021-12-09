Одещина випередила Київ за кількістю захворювань на ковід.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 12 376 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас одужало 24 547 осіб.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість добових випадків ковіду виявили на Одещині (1232), у Києві (1198), у Львівській (745) та Житомирській (640) областях.

 

Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 2449 осіб.

 

За день зафіксували 465 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 532 357 осіб.

 

Померла 89 901 людина.

 

09.12.2021

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