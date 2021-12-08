Хорватія підтримала вступ України до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підписали спільну декларацію щодо підтримки європейської перспективи України.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський по завершенні переговорів із Пленковичем у Києві, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

"Важливим є підписання сьогодні спільної декларації щодо підтримки європейської перспективи України. Хорватія є вже шостою державою Європейського Союзу, з якою Україна підписала такий важливий політичний документ. Високо цінуємо і підтримку з боку наших хорватських партнерів щодо руху України до членства в альянсі", — заявив Зеленський.

Як повідомляється на сайті Офісу Президента, документ визначає пріоритетні напрями співпраці між Україною та Хорватією в межах стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі. У ньому відзначено спільний інтерес України та Хорватії щодо безпеки і стабільності в регіоні та Європі й важливість дотримання принципу непорушності міжнародно визнаних кордонів. У декларації підтверджено значний прогрес, досягнутий Україною в імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, а також визначено ключові напрями подальших реформ.

Прем'єр-міністр Хорватії зазначив, що декларація про підтримку європейської перспективи України стала підтвердженням того, що реалізується на практиці багато років.

"Ми підтримуємо європейські ініціативи України, підтримуємо процеси реформ і вважаємо, що це найкращий шлях для того, щоб покращити якість життя українців та пристосувати правову систему й економічний ринок", — наголосив він.

Крім того, під час пресконференції сторони повідомили, що Хорватія передасть Україні досвід реінтеграції окупованих територій. "Ми погодили з прем'єр-міністром Хорватії план дій робочої групи з передання хорватського досвіду мирної реінтеграції тимчасово окупованим територіям України. Цей документ ми підпишемо в Брюсселі 15 грудня", — сказав Зеленський. Окрему увагу також було приділено поглибленню торговельної співпраці та диверсифікації постачання енергоносіїв. Зеленський також подякував хорватській стороні за ініціативу з відкриття туристичного офісу в Україні й привітав із 30-річчям встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.