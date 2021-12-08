Зеленський позитивно оцінив переговори Байдена з Путіним.

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінює факт розмови президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна.

Про це він заявив під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем у Києві, повідомляє Укрінформ.

"У цілому, я вважаю, це позитивно, що президент США розмовляв із президентом Російської Федерації. Деталі цієї розмови я б хотів прокомунікувати і прокоментувати завтра після моєї розмови з президентом Сполучених Штатів Америки. Завжди США підтримували Україну, наш суверенітет і незалежність, у нас була двопартійна підтримка, але найголовніше, що ми бачимо, — що є особиста реальна реакція і особиста роль президента Байдена у врегулюванні війни на сході. Мені здається, що це найважливіше", — підкреслив Зеленський.

Він також поінформував, що його переговори з Байденом у четвер відбуватимуться у форматі телефонної розмови.