Суд дав дозвіл на арешт міністра енергетики з уряду Яценюка.

Печерський суд Києва дав дозвіл на затримання колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина.

Про це повідомляє інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна", покликаючись на ухвалу суду.

"Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затримана на підставі рішення слідчого судді особа не пізніше 36 годин з моменту затримання має бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, що ухвалив рішення про дозвіл на її затримання з метою приводу", – йдеться у постанові суду.

Ухвала діє впродовж шести місяців з дати прийняття.

У тексті постанови не зазначається ім'я підозрюваного, проте повідомляється, що 2 грудня 2014 року він вступив на посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України.

Зазначається, що Демчишину було направлено повідомлення про підозру шляхом вручення повідомлення житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання, вручення повідомлення дорослому родичеві, а також направлення його поштовим зв'язком на останні відомі адреси реєстрації та проживання.

Крім того, підозрюваного чотири рази викликали на допит до слідчого, проте на виклик він не явився.

"Відсутність підозрюваного за адресами реєстрації та проживання, а також нез'явлення до слідчого для проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні свідчать про переховування підозрюваного від органів досудового розслідування, прокурора та суду. Сторона обвинувачення зазначає, що станом на 19 листопада 2021 року місцезнаходження підозрюваного невідоме, за інформацією оперативного підрозділу та Державної прикордонної служби України підозрюваний перебуває за межами України, не з'являється без поважних причин за викликом слідчого, прокурора", – зазначається в постанові суду.

Враховуючи те, що Демчишин переховується від органу досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що існують правові підстави для затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

12 листопада Демчишину повідомили про підозру у сприянні терористичній групі або терористичній організації (ч.2 ст. 28 ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу України). Згідно з інформацією Служби безпеки України, чиновник протягом грудня 2014 року – лютого 2015 року видав низку наказів, якими призначив на посади державних підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях України, представників терористичних організацій "Л/ДНР".

У Державному бюро розслідувань уточнили, що постачання здійснювалися за участю колишнього високопоставленого чиновника, який нині є народним депутатом України.

У бюро зазначають, що дії Демчишина поставили енергетичну галузь України в залежність від РФ і терористичних організацій "Л/ДНР", чим підірвали економічну безпеку держави у 2014–2015 роках, а також позбавили країну можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичними ресурсами.

Також дії Демчишина призвели до отримання Російською Федерацією ширших можливостей для подальшого втручання у внутрішні справи України та провадження підривної діяльності на території Української держави.

В Офісі генерального прокурора України пояснили, що в схемі незаконних постачань вугілля енергогенеруючим підприємствам України були задіяні два вугледобувні підприємства – ДП "Шахта імені К.І. Кисельова" і ДП "Луганськвугілля", які перебували під повним контролем незаконних збройних формувань, а одне з них узагалі не працювало.