Голова Луганської ОДА виступив за поновлення торгівлі з ОРДЛО.

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай виступив за відновлення економічних зв’язків з окупованою частиною Донбасу.

Про це Гайдай заявив журналістам у Сіверськодонецьку, передає видання novosti.dn.ua.

“Я за те, щоб відновити економічні зв’язки. Ми від цього отримаємо суцільну вигоду”, – сказав голова ОДА.

Гайдай переконаний, що розрив економічних зв’язків з окупованою територією – це “політичні спекуляції”.

“Ми щорічно втрачали близько 2 мільярдів гривень. Скільки ми за ці роки втратили? Припустимо, 8 мільярдів гривень. Скільки б доріг ми могли зробити?.. Наприклад, 5 мільярдів гривень коштує будівництво обласної лікарні” – заявив він.

На думку Гайдая, економічна блокада спровокувала “вимивання” гривні з території ОРЛО. “Гривні більше немає в побуті там, залишилися долари і рублі. Гривня – це теж певна прив’язка до України”, – переконаний голова Луганської ОДА.

Нагадаємо, офіційно "економічна блокада" Донбасу розпочалася у березні 2017 року. Президент України Петро Порошенко 16 березня 2017 року своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про тимчасову заборону переміщення товарів, крім гуманітарних вантажів, через лінію розмежування в зоні АТО. Цьому рішенню передувала низка акцій протесту, ініційованих громадськими активістами та ветеранами АТО. До того, як розпочати блокаду, представники влади завляли про те, що протестувальники спричинили економічним інтересам держави значні збитки.