Голова Луганської ОДА виступив за поновлення торгівлі з ОРДЛО.

 

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай виступив за відновлення економічних зв’язків з окупованою частиною Донбасу.

 

Про це Гайдай заявив журналістам у Сіверськодонецьку, передає видання novosti.dn.ua.

 

 

“Я за те, щоб відновити економічні зв’язки. Ми від цього отримаємо суцільну вигоду”, – сказав голова ОДА.

 

Гайдай переконаний, що розрив економічних зв’язків з окупованою територією – це “політичні спекуляції”.

 

“Ми щорічно втрачали близько 2 мільярдів гривень. Скільки ми за ці роки втратили? Припустимо, 8 мільярдів гривень. Скільки б доріг ми могли зробити?.. Наприклад, 5 мільярдів гривень коштує будівництво обласної лікарні” – заявив він.

 

На думку Гайдая, економічна блокада спровокувала “вимивання” гривні з території ОРЛО. “Гривні більше немає в побуті там, залишилися долари і рублі. Гривня – це теж певна прив’язка до України”, – переконаний голова Луганської ОДА.

 

Нагадаємо, офіційно "економічна блокада" Донбасу розпочалася у березні 2017 року. Президент України Петро Порошенко 16 березня 2017 року своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про тимчасову заборону переміщення товарів, крім гуманітарних вантажів, через лінію розмежування в зоні АТО. Цьому рішенню передувала низка акцій протесту, ініційованих громадськими активістами та ветеранами АТО. До того, як розпочати блокаду, представники влади завляли про те, що протестувальники спричинили економічним інтересам держави значні збитки.

 

07.09.2020

До теми

Чи безсовісні люди досягають більшого успіху?
Зверхність, егоїзм та агресивна домінантність допомагають у кар’єрному зростанні лише умовно.
07.09.20 | | Наука
У неймовірних світах Мауріца Ешера
Стівен Орнз
У 1960-х колумніст Scientific American Мартін Гарднер зробив з голландського художника Мауріца Корнеліуса Ешера сенсацію.
06.09.20 | | Наука
Нахлебтатись повітря річок
Василь МАХНО
в черзі дитинства за «барбарисом» думав: якби шмигнути лисом і дістатись до ляди і продавчинь і сховатися із карамеллю
05.09.20 | | Дискурси
Поразка ворога Путіна на Балканах
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Міло Джуканович, котрий безроздільно керував Чорногорією три десятиліття, тепер, очевидно, втратить владу. Але не спішімо тішитися за чорногорців, бо на зміну йому можуть прийти просербські й проросійські сили.
04.09.20 | | У світі
Армія УНР: рік 1920
Андрій РУККАС
З північного боку стояли радянські війська, зі східного і південного – білогвардійські, із західного польські. У цьому "трикутнику смерті" сконцентрувалась вся армія УНР, підкошена старшною епідемією тифу  
04.09.20 | | Минуле
Львівська опера у вересні
Артисти Львівської національної опери у вересні презентують низку Гала-концертів, концертне виконання опер і навіть здивують прем’єрою балету. Виступи відбуватимуться лише для 207 глядачів у залі, згідно з чинними карантинними заходами.
03.09.20 | | Штука
І тварини практикують соціальну дистанцію
Раки, мандрили і бджоли в часи інфекції змінюють свою соціальну поведінку.
03.09.20 | | Наука
Теофіль Мелень: січовий стрілець, публіцист, літературознавець
Євген Нахлік і Оксана Нахлік
Ґрунтовна сильветка про непересічну постать, знану хіба з некрологів та принагідних згадок у мемуарах
03.09.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.