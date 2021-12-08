Кулеба заявив, що переговори Байдена з Путіним посприяли деескалації.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вівторкові переговори президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна вплинули на "стримування та деескалацію".

Про це Кулеба сказав у коментарі аґенції Reuters. Його заява – перша реакція офіційного Києва на розмову президентів США і Росії.

"Контакт сам по собі є засобом стримування та деескалації. Ми цінуємо визначальну дипломатичну залученість США у зусиллях, спрямованих на повернення Росії до столу переговорів", – заявив Кулеба.

Зі слів міністра, пріоритетом є розробка пакета інструментів, котрі дозволять запобігти подальшій ескалації з боку Москви.

"Оскільки з боку Росії бракує конструктиву, основний пріоритет – це ефективно втілювати комплексний пакет стримування, щоб утримати її від подальшої військової ескалації", – сказав керівник МЗС.

Кулеба певен, що "Путін почув декілька цілком чітких і сильних сигналів щодо російської ескалації".

Дмитро Кулеба повідомив, що президенти України та США під час телефонної розмови у четвер планують обговорити подальші кроки для стримування Росії та відновлення "Нормандського формату".