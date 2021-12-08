СБУ викрила підлітків, які готувалися вчинити стрілянину у коледжі.

Служба безпеки України повідомила про недопущення терористичного акту в одному з коледжів на Черкащині. У ході слідчо-оперативних дій правоохоронці викрили двох студентів, які погрожували здійснити масовий розстріл одногрупників.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Слідство виявило, що студенти через інтернет поширювали дописи з фото- та відеоматеріалами про планування до масового розстрілу одногрупників. Через соцмережі вони закликали приєднуватися до їхньої злочинної групи для фізичної розправи над однолітками.

Під час обшуків за місцями проживання підлітків вилучили два пістолети, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч.1 ст.14, ч.1 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.