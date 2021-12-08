В Україні виявили 9 тисяч захворювань на ковід, 27 тисяч одужало.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 9371 новий випадок коронавірусної хвороби. При тім одужало 26 804 особи.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість добових випадків ковіду виявили у Києві (1519), у Донецькій (723), Полтавській (705), Запорізькій (530) областях.

Динаміка поширення COVID-19, якщо порівнювати зміну кількості добових випадків тиждень до тижня, знову пішла на спад.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 2998 осіб.

За день зафіксували 450 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

За весь час пандемії в Україні захворіла 3 519 981 особа.

Померло 89 436 людей.