Байден застеріг Путіна від вторгнення в Україну і попередив про наслідки.

Путін наполягав, що мова йшла про «внутрішньоукраїнську кризу» та «відсутність поступу у виконанні мінських домовленостей».

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і його російський колега Володимир Путін у вівторок, сьомого грудня, обговорили під час відеоконференції ситуацію, яка складається біля російсько-українського кордону. Під час перемовин Байден попередив Путіна про те, що Росія та її фінансова система зазнають найжорсткіших економічних санкцій у разі вторгнення в Україну. Про це повідомило радіо Voice of America. Розмова, за словами представника Білого дому, тривали понад дві години.

У заяві, опублікованій Білим домом після закінчення перемовин, наголошується, що «президент Байден висловив глибоку занепокоєність Сполучених Штатів та наших європейських союзників збільшенням чисельності російських військовослужбовців навколо України і чітко дав зрозуміти, що США та наші союзники рішуче дадуть відповідь економічними та іншими заходами в разі військової ескалації». Американський президент підкреслив, що США, як і раніше, підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. Він закликав свого співрозмовника до деескалації ситуації та повернення до дипломатії.

«Обидва президенти доручили своїм командам вжити заходів, і США робитимуть це у тісній співпраці зі союзниками та партнерами. Президенти також обговорили діалог США та Росії з питань стратегічної стабільності, окреме питання щодо кібербезпеки, а також спільну роботу з реґіональних питань, включно з Іраном», – йдеться у заяві.

У повідомленні на сайті російського президента підтверджується, що основною темою перемовин стала Україна. Проте мова, за російською версією, йшла про «внутрішньоукраїнську кризу» та «відсутність поступу у виконанні мінських домовленостей». Путін, як повідомляється, звинуватив українську владу в «деструктивній поведінці» та «провокаціях проти Донбасу». У стенограмі Кремля підтверджується повідомлення Білого дому, що Джо Байден пригрозив Росії новими санкціями у разі подальшої ескалації ситуації. Володимир Путін, своєю чергою, висловив зацікавленість Росії у гарантіях, які «виключають розширення НАТО у східному напрямку та розміщення у суміжних з Росією державах ударних наступальних систем озброєнь».

Як запевнив радник президента США з питань безпеки Джейк Салліван (Jake Sullivan) на брифінгу у Білому домі після завершення перемовин, Байден не пішов на поступки в питанні відмови Україні у членстві в НАТО. «Я можу сказати чітко та прямо, що президент Байден не робив у цьому питанні жодних поступок чи зобов’язань. Він наполягав на тому, що інші держави мають мати змогу вільно обирати, з ким їм асоціюватися», – зазначив Салліван.

Не названий чиновник Білого дому повідомив у розмові з журналістами, що США надали гарантії допомоги союзникам у разі російського військового вторгнення в Україну. За його словами, Байден незабаром зв'яжеться з президентом України Володимиром Зеленським, щоб розповісти йому про подробиці розмови з російським лідером.