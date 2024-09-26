Конґрес США схвалив тимчасовий бюджет.

Він дозволить фінансувати уряд і уникнути шатдавну до 20 грудня.

У середу, 25 вересня, Палата представників Конґресу і Сенат Сполучених Штатів ухвалили проміжний бюджетний законопроєкт, щоб запобігти частковому припиненню роботи уряду (шатдавну) наступного тижня. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Документ передбачає тимчасове фінансування бюджетних витрат до 20 грудня

Законопроєкт було ухвалено, хоча велика кількість республіканців у Палаті представників виступили проти нього, оскільки він не передбачає нових скорочень федеральних витрат, за які виступала партія. До блокування документа конґресменів закликав експрезидент Дональд Трамп.

Контрольований демократами Сенат проголосував 78 голосами «за», 18 – «проти». Кількома годинами раніше Палата представників підтримала короткострокове продовження фінансування 341 голосом «за», «проти» висловилися 82 конґресмени – винятково республіканці.

Тепер документ буде скеровано на підпис президентові США Джо Байдену. Своєю чергою, Байден подякував обидвом палатам Конґресу «за цю двопартійну угоду і за те, що вони уникли дорогого урядового шатдавну». «Моя адміністрація працюватиме з Конґресом, щоб гарантувати, що кошти будуть спрямовані на національну оборону Америки, ветеранів, літніх людей, дітей та працюючі сім'ї, а також на задоволення невідкладних потреб американського народу», – йдеться у поширеній Білим домом заяві президента.

Цей захід дозволить підтримувати поточний рівень щорічного дискреційного фінансування уряду на суму приблизно 1,2 трильйона доларів США до 20 грудня. Тож тисячам федеральних працівників не доведеться йти у вимушені неоплачувані відпустки, не треба буде тимчасово закривати велику кількість державних служб за кілька тижнів до виборів, які відбудуться п’ятого листопада.