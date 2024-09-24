Шольц у жовтні прийматиме в Берліні Байдена, Макрона і Стармера.

Західні лідери обговорюватимуть питання військової допомоги Україні.

 

 

Президент Сполучених Штатів Джо Байден уперше відвідає Берлін. Про це повідомила німецька газета Der Tagesspiegel з покликом на джерела у берлінській поліції. Голова Білого дому прибуде з візитом до німецької столиці 10 жовтня і пробуде там три дні. Як зазначає видання, поліція Берліна розпочала підготовку до прийняття американського президента.

 

Це буде другий візит до Німеччини чинного президента США за час його перебування на посаді. Джо Байден здійснив свій перший візит до Німеччини як президент у 2022 році на саміт G7 в Ельмау, Баварія. Проте це буде перший справжній державний візит і перші його відвідини Берліна в статусі голови Білого дому.

 

Авторитетний тижневик Der Spiegel, своєю чергою, підтверджує інформацію про візит американського гостя, але й суттєво доповнює її. За твердженням видання, до Берліна у цей же час прибудуть президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Як повідомляє тижневик, передбачається, що зустріч у форматі четвірки буде присвячена передовсім обговоренню комплексної підтримки України. 

 

Тижнем раніше про плани Байдена відвідати Берлін повідомляла американська газета The Hill з покликом на джерела з оточення американського президента. При цьому час поїздки не називався.

 

Пізно ввечері у вівторок, 24 вересня, Білий дім офіційно підтвердив плани Байдена: президент США відвідає Німеччину 10 жовтня, а 13 жовтня вирушить до Анголи.

 

24.09.2024

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