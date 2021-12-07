Байден відклав плановану розмову із Зеленським.

 

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відклав свою розмову із Володимиром Зеленським на четвер. Раніше планувалося, що американський лідер зв'яжеться із офіційним Києвом одразу по завершенні переговорів із Володимиром Путіном.

 

 

Про це заявив радник США з національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи розмову Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє "Голос Америки".

 

Зі слів Саллівана, Байден прямо заявив Путіну, що у разі подальшого вторгнення Росії до України США та їхні європейські союзники дадуть відповідь у вигляді сильних економічних заходів.

 

"Ми надамо додаткові оборонні засоби українцям, які значно перевищують те, що ми вже постачаємо. У відповідь на таку ескалацію ми також посилимо наших союзників по НАТО на східному фланзі, надавши додаткови засоби", - заявив Салліван.

 

Радник з питань нацбезпеки повідомив, що у розмові із Путіним Байден заявив, що тепер США готові до дій, до яких не були готові у 2014 році.

 

Зі слів Саллівана, Байден вказав Путіну на те, що існує шлях деескалації та дипломатії.

 

"США та наші європейські союзники можуть взяти участь у дискусії, яка торкається ширших стратегічних питань, включно із нашими стратегічними занепокоєннями щодо Росії та стратегічними занепокоєннями Росії. Ми могли робити це на піку Холодної війни та розробили механізми, які допомагали зменшити нестабільність та збільшити прозорість. Ми робили це у добу після Холодної війни через Раду НАТО-Росія, ОБСЄ та інші механізми. Немає причин, з яких ми не могли би робити це надалі, за умови, що ми діємо у контексті деескалації, а не ескалації", - наголосив Салліван.

 

Він відзначив, що США готові до підтримки "Мінського формату" на додачу до "Нормандського формату".

 

Радник США з нацбезпеки також відзначив, що у разі, якщо Путін хоче, щоб російським газопроводом "Північний потік-2" пішов газ, тоді не в його інтересах бажати вдертися до України.

 

Салліван запевнив, що Байден не робив поступок Путіну щодо вступу України до НАТО.

 

Представник Білого дому резюмував: у США не вважають, що Путін вже ухвалив рішення щодо військових дій проти України.

 

07.12.2021

До теми

Поширити
Збруч
Українські наукові горизонти в Європі
Роман Черніга
Сумні підсумки участі України у науковій програмі Європейського Союзу «Горизонт-2020» і що з цим робити
07.12.21 | | Наука
Боятися в міру
Мозок використовує сигнали тіла, щоб регулювати страх.
07.12.21 | | Наука
Лотар Заґрозек і Kyiv Symphony Orchestra
©Аделіна Єфіменко
Поновлена історична версія «Трістана і Ізольди» німецького режисера Герберта Адлера з найкращими ваґнерівськими солістами ошелешила участю Київського симфонічного оркестру під батутою видатного німецького диригента Лотара Заґрозека.
05.12.21 | | Штука
Секрети довголіття
Річард Фараґер
Очевидно, що старіння шкідливе для нашого здоров’я. Проте люди досягнули безпрецедентного прогресу у розумінні фундаментальних механізмів, які контролюють старіння
05.12.21 | | Наука
Ірина Мориквас: малюю-бавлюся
Юлія Овсяник
Малюнки львівської художниці й книжкової ілюстраторки Ірини Мориквас – це терапія кольором і радістю. Є в них щось таке, що нагадує: «Будьте, як діти».
04.12.21 | | Штука
Старі як тягарі
Станіслав Комарек
Хто зумисне нарощує напругу між поколіннями, є ворогом суспільства, так з ним треба і поводитися – на практиці ж цього дотримуються тільки щодо підбурювачів міжрасових конфліктів.
04.12.21 | | Дискурси
Себастьян Курц – метеорит австрійського політичного небосхилу
Максим МУЛЯР
Цього тижня остаточно погасла зірка, чи радше метеорит, австрійського політичного небосхилу. Мова, звісно, йде про Себастьяна Курца – непересічну особистість, котра змогла собі забезпечити блискавичну політичну кар’єру й так само блискавично звести її нанівець.
03.12.21 | | У світі
Дорівнятися імперії
Олеся Ісаюк
Історія Володимира Великого, як її написав Семен Скляренко, — це історія про небезпеку непропрацьованого постколоніального синдрому і про важливість власного культурного наповнення.
03.12.21 | | Україна

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.