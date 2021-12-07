Резніков не вірить у перемогу Росії і пророкує агресору багато трун.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна дасть бій Росії у разі вторгнення, і на полі битви буде "направду кривава бійня".

Про це Резніков сказав у інтерв'ю кореспонденту CNN.

Частина розмови з репортером відбувалася біля одеського меморіалу у пам'ять про українських воїнів, полеглих на Донбасі, і міністр оборони сказав знімальній групі, що такі самі пам'ятники постануть і в Росії.

"Російські хлопці повертатимуться в гробах", – застеріг Резніков.

На думку міністра, російське вторгнення – якщо воно таки відбудеться – матиме катастрофічні наслідки для всього європейського континенту. За оцінками експертів, від 4 до 5 мільйонів українців потребуватимуть притулку в Європі. Резніков додав, що Україна є основним постачальником продовольства для багатьох країн, і ці ланцюжки у разі агресії перервуться.

Коментуючи підготовку до переговорів Джо Байдена і Володимира Путіна, Олексій Резніков сказав: "Якби я міг давати поради президенту Байдену, я хотів би, щоб він дуже чітко артикулював пану Путіну, що не може бути "червоних ліній" із боку Кремля. "Червона лінія" є тут, в Україні, і цивілізований світ відреагує без вагань".

"Ідея не провокувати Росію не працюватиме", – наголосив він.

Міністр оборони додав, що Україна не сподівається на приїзд іноземних вояків для участі в боях – але потребує підтримки на політичному рівні і на рівні озброєнь. "Ми боротимемося самі, але нам потрібне модернізоване озброєння, засоби радіоелектронної боротьби тощо", – заявив Резніков.

На думку голови Міноборони, російська ескалація має на меті поширення страху та тривоги в Україні. Також мета Росії – завадити зближенню з НАТО та ЄС.

"Якщо ми поширюватимемо і множитимемо паніку в нашій країні та в нашому суспільстві, це буде подарунком для Кремля. Бо саме це вони і намагаються зробити. Концентрація військ біля нашого кордону має за головну мету спричинити дестабілізацію всередині нашої країни, щоб зупинити нас", – переконаний Резніков.