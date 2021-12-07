Резніков не вірить у перемогу Росії і пророкує агресору багато трун.

 

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна дасть бій Росії у разі вторгнення, і на полі битви буде "направду кривава бійня". 

 

 

Про це Резніков сказав у інтерв'ю кореспонденту CNN.

 

Частина розмови з репортером відбувалася біля одеського меморіалу у пам'ять про українських воїнів, полеглих на Донбасі, і міністр оборони сказав знімальній групі, що такі самі пам'ятники постануть і в Росії.

 

"Російські хлопці повертатимуться в гробах", – застеріг Резніков.

 

На думку міністра, російське вторгнення – якщо воно таки відбудеться – матиме катастрофічні наслідки для всього європейського континенту. За оцінками експертів, від 4 до 5 мільйонів українців потребуватимуть притулку в Європі. Резніков додав, що Україна є основним постачальником продовольства для багатьох країн, і ці ланцюжки у разі агресії перервуться.

 

Коментуючи підготовку до переговорів Джо Байдена і Володимира Путіна, Олексій Резніков сказав: "Якби я міг давати поради президенту Байдену, я хотів би, щоб він дуже чітко артикулював пану Путіну, що не може бути "червоних ліній" із боку Кремля. "Червона лінія" є тут, в Україні, і цивілізований світ відреагує без вагань".

 

"Ідея не провокувати Росію не працюватиме", – наголосив він.

 

Міністр оборони додав, що Україна не сподівається на приїзд іноземних вояків для участі в боях – але потребує підтримки на політичному рівні і на рівні озброєнь. "Ми боротимемося самі, але нам потрібне модернізоване озброєння, засоби радіоелектронної боротьби тощо", – заявив Резніков.

 

На думку голови Міноборони, російська ескалація має на меті поширення страху та тривоги в Україні. Також мета Росії – завадити зближенню з НАТО та ЄС.

 

"Якщо ми поширюватимемо і множитимемо паніку в нашій країні та в нашому суспільстві, це буде подарунком для Кремля. Бо саме це вони і намагаються зробити. Концентрація військ біля нашого кордону має за головну мету спричинити дестабілізацію всередині нашої країни, щоб зупинити нас", – переконаний Резніков.

 

07.12.2021

До теми

Поширити
Збруч
Боятися в міру
Мозок використовує сигнали тіла, щоб регулювати страх.
07.12.21 | | Наука
Лотар Заґрозек і Kyiv Symphony Orchestra
©Аделіна Єфіменко
Поновлена історична версія «Трістана і Ізольди» німецького режисера Герберта Адлера з найкращими ваґнерівськими солістами ошелешила участю Київського симфонічного оркестру під батутою видатного німецького диригента Лотара Заґрозека.
05.12.21 | | Штука
Секрети довголіття
Річард Фараґер
Очевидно, що старіння шкідливе для нашого здоров’я. Проте люди досягнули безпрецедентного прогресу у розумінні фундаментальних механізмів, які контролюють старіння
05.12.21 | | Наука
Ірина Мориквас: малюю-бавлюся
Юлія Овсяник
Малюнки львівської художниці й книжкової ілюстраторки Ірини Мориквас – це терапія кольором і радістю. Є в них щось таке, що нагадує: «Будьте, як діти».
04.12.21 | | Штука
Старі як тягарі
Станіслав Комарек
Хто зумисне нарощує напругу між поколіннями, є ворогом суспільства, так з ним треба і поводитися – на практиці ж цього дотримуються тільки щодо підбурювачів міжрасових конфліктів.
04.12.21 | | Дискурси
Себастьян Курц – метеорит австрійського політичного небосхилу
Максим МУЛЯР
Цього тижня остаточно погасла зірка, чи радше метеорит, австрійського політичного небосхилу. Мова, звісно, йде про Себастьяна Курца – непересічну особистість, котра змогла собі забезпечити блискавичну політичну кар’єру й так само блискавично звести її нанівець.
03.12.21 | | У світі
Дорівнятися імперії
Олеся Ісаюк
Історія Володимира Великого, як її написав Семен Скляренко, — це історія про небезпеку непропрацьованого постколоніального синдрому і про важливість власного культурного наповнення.
03.12.21 | | Україна
Чи може НАТО зірвати російське вторгнення, як у 1980-му?
Ян Бжезінський
Байдену варто згадати 1980 рік: як США зупинили вторгнення СРСР у Польщу
03.12.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.