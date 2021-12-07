ЄСПЛ заборонив Польщі виганяти міґрантів назад до Білорусі.

За даними Європейської комісії, з початку року до Євроунії через Білорусь потрапило майже вісім тисяч мігрантів.

 

   

 

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) заборонив Польщі виганяти назад до Білорусі міґрантів, які вже перебувають на польській території та звернулися до судового органу. Про це повідомив польський інформаційний портал Kresy.pl.

 

«У більшості звернень позивачі заявляли, що перебувають на польській території, і просили, щоб їх не видворяли до Білорусі. Суд застосував правило 39 (регламенту ЄСПЛ, – Z) і ухвалив, що заявники не можуть бути видворені з Польщі, якщо вони фактично перебувають на польській території», – йдеться у повідомленні пресслужби ЄСПЛ, оприлюдненому у понеділок, 6 грудня, на офіційному сайті суду.

 

У пресслужбі уточнили, що з 20 серпня до третього грудня до ЄСПЛ надійшло 47 звернень щодо застосування забезпечувальних заходів від 198 мігрантів. При цьому у 44 зверненнях заявники вказували, що вже перебувають на території Польщі та просять міжнародного захисту. Ще одне звернення було подано проти Латвії та два проти Литви. За зверненнями, які були подані проти країн Балтії, забезпечувальні заходи поки що не застосовані.

 

Загалом суд задовольнив 43 звернення з 47. За деякими з них ЄСПЛ також ухвалив забезпечити міґрантів продуктами харчування, водою та необхідним медобслуговуванням.

 

За даними Європейської комісії, з початку року до Євроунії через Білорусь потрапило майже вісім тисяч мігрантів. З них майже 4300 пробралися до Литви, близько 3200 – до Польщі та понад 400 – до Латвії. Другого грудня набули чинності нові санкції ЄУ проти причетних до доставки міґрантів до Білорусі для їхнього подальшого переправлення на Захід.

07.12.2021

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