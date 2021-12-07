Зеленський відбув розмову з Блінкеном перед переговорами Байдена і Путіна.

Президент України Володимир Зеленський відбув телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Українська й американська сторони скоординували позиції з ключових питань напередодні запланованих переговорів Джозефа Байдена з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Офіс Президента.

Керівник Української держави наголосив на безальтернативності процесу мирного врегулювання. Відтак він обговорив кроки, які Україна здійснює та має намір здійснити для активізації цього процесу.

Володимир Зеленський поінформував Ентоні Блінкена про ситуацію на кордонах нашої держави.

"Президент подякував за потужну підтримку з боку Сполучених Штатів, які системно привертають увагу світової спільноти до російської військової діяльності поблизу українського кордону та консолідують зусилля демократичних країн з метою недопущення ескалації", – поінформували на Банковій.

Співрозмовники акцентували на важливості збереження скоординованого й дієвого санкційного тиску на Російську Федерацію з боку міжнародних партнерів до повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності України.

Сторони окремо торкнулися питання важливості посилення безпекової взаємодії, що сприяла б стримуванню агресивної поведінки з боку РФ щодо України.

Володимир Зеленський подякував американським союзникам за рішучу та незмінну дієву підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Сторони підтвердили домовленість, що Володимир Зеленський матиме телефонну розмову із Джо Байденом після переговорів між президентами Сполучених Штатів і Росії.

Тимчасом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю на телеканалі ICTV спростував повідомлення, начебто Байден мав розмовляти із Зеленським перед розмовою з Володимиром Путіним. Зі слів голови МЗС, перед відеоконференцією Байдена та Путіна до офіційного Києва мав зателефонувати Блінкен, ну а вже потім – лідер США.

"Далі будуть контакти на найвищому рівні. У нас у цьому плані зі Сполученими Штатами за цей рік налагодився дуже відвертий, динамічний та довірливий діалог", – повідомив очільник МЗС.

Дмитро Кулеба запевнив, що США не домовлятимуться "за спиною".

"Логіка, якої ми постійно дотримуємося у відносинах із нашими партнерами, полягає в тому, щоб жодні домовленості щодо України не ухвалювалися без України", – сказав міністр.

Кулеба заявив, що Байден передасть Кремлю чіткі сигнали щодо кроків, до котрих вдадуться партнери України у разі початку військової операції. Зі слів міністра, тези, які має озвучити президент США, будуть дуже переконливими.

"Я думаю, що кожна сторона заявить своє максималістське бачення й логіку подальших дій. А потім уже працюватимуть різні команди над тим, як далі розвиватиметься ситуація", – припустив Кулеба.