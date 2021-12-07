За добу в Україні виявили 9 тисяч захворювань на ковід, 23 тисячі одужало.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 8655 нових випадків коронавірусної хвороби.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у вівторок уранці Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість добових випадків зареєстрували у Києві (1270), у Полтавській (716), Донецькій (689) та Черкаській (624) областях.

 

Минулої доби зафіксували 22 878 одужань від ковіду.

 

Із підозрою на коронавірусну хворобу шпиталізували 1349 осіб.

 

За добу зареєстрували 467 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Динаміка летальних випадків

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 510 610 осіб.

 

Померло 88 986 людей.

 

07.12.2021

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