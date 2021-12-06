Президент Австрії привів до присяги нового канцлера.

Карл Негаммер став третім керівником австрійського уряду за два минулі місяці.

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) привів до присяги у понеділок, шостого грудня, нового канцлера республіки Карла Негаммера (Karl Nehammer). Він заступив на цій посаді Александера Шалленберга (Alexander Schallenberg), який повернеться на свою попередню посаду міністра закордонних справ. Церемонія відбулася в адміністрації глави держави у палаці Гофбурґ. Про це повідомив австрійський телеканал ORF.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Австрії, 49-літній Карл Негаммер третього грудня після відставки Себастьяна Курца був призначено головою правлячої Австрійської народної партії, яка разом зі «зеленими» творить урядову коаліцію. За традицією лідер провідної партії в коаліції і очолює уряд Австрії.

Водночас Негаммер став вже шостим канцлером країни за президентську каденцію Ван дер Беллена з 2017 року. За цей час канцлером з 2017 до 2019 року був Курц. Через коаліційну кризу, спровоковану «Ібіцаґейтом» уряд тимчасово протягом декількох днів влітку 2019 року очолював Гартвіґ Льоґер (Hartwig Löger). Першою жінкою-канцлером півроку з літа 2019 року до січня 2020 року була Бріґітте Бірляйн (Brigitte Bierlein). Після позачергових парламентських виборів на посаду канцлера знову прийшов Курц із січня 2020 до жовтня 2021 року. З 11 жовтня його майже на два місяці змінив Шалленберґ.

Негаммер народився 18 жовтня 1972 року у Відні, після закінчення гімназії служив у армії, демобілізувався у званні лейтенанта. Потім служив інструктором зі стратегічної комунікації у Міністерстві оборони. 2012 року після двох років навчання закінчив Дунайський університет міста Кремса за спеціальністю політична комунікація.

У 2013 році перейшов на партійну роботу, очоливши відділення АНП у Нижній Австрії, у 2015-2016 роках був заступником генерального секретаря, а у 2016-2018 роках – генсеком Австрійського робітничого союзу, робітничої організації АНП. У 2017-2020 роках був депутатом Національної ради (нижня палата парламенту), у 2018-2020 роках обіймав посаду генерального секретаря АНП.

У січні 2020 року Негаммер став міністром внутрішніх справ у другому уряді Себастьяна Курца, зберіг цю посаду і в кабінеті Александера Шалленберґа. Як глава МВС відповідав за організацію та дотримання карантинних обмежень у країні у зв'язку з поширенням корона вірусу. Був одним з ініціаторів реформування Федерального відомства зі захисту конституції та боротьби з тероризмом (служба держбезпеки) після терактів у Відні другого листопада 2020 року, коли загинули п'ять осіб та 23 були поранені. Відомий як прихильник жорсткості міґраційної політики, неодноразово виступав із критикою ініціативи Німеччини щодо розподілу біженців між країнами Євроунії. Так, у вересні 2020 року, коментуючи можливість розміщення в Австрії постраждалих внаслідок пожежі в грецькому таборі «Моріа» біженців, Негаммер заявив, що «тисячі міґрантів скоро знову стоятимуть біля кордонів», якщо їм дадуть на це надію.