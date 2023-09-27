Оркестр Львівської філармонії представить у Німеччині твори українських композиторів.

Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії вирушає на гастролі в Німеччину. Заплановано 10 концертів, на яких буде представлено програми зі світовими кінохітами, репертуаром Гала-опера, концертним виконанням «Кармен». Однак, центральною темою гастрольного туру є презентація саме українських композиторів, зокрема у класичній симфонічній програмі “Sound of Ukraine” звучатиме Фортепіанний концерт Василя Барвінського, Гражина Бориса Лятошинського, а також Дев’ята Симфонія Антоніна Дворжака.

Дириґентом подій буде Володимир Сивохіп, солісткою симфонічних програм класичної музики – Віоліна Петриченко.

Організатором є агенція Open Music Project. За підтримки Посольства України у Німеччині.