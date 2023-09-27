Оркестр Львівської філармонії представить у Німеччині твори українських композиторів.

 

Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії вирушає на гастролі в Німеччину. Заплановано 10 концертів, на яких буде представлено програми зі світовими кінохітами, репертуаром Гала-опера, концертним виконанням «Кармен». Однак, центральною темою гастрольного туру є презентація саме українських композиторів, зокрема у класичній симфонічній програмі “Sound of Ukraine” звучатиме Фортепіанний концерт Василя Барвінського, Гражина Бориса Лятошинського, а також Дев’ята Симфонія Антоніна Дворжака.

 

 

Дириґентом подій буде Володимир Сивохіп, солісткою симфонічних програм класичної музики – Віоліна Петриченко.

 

Організатором є агенція Open Music Project. За підтримки Посольства України у Німеччині. 

 

 

ПРОГРАМА ГАСТРОЛЕЙ: 

 

07/11/23 in Apostle Paul Church Schöneberg, Grunewaldstraße 77a, 10823 Berlin 08/11/23 Graf Zeppelin Konzerthaus, Friedrichshafen

 

09.11/23 Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt, Weilheim

 

10/11/23 Stadthall, Biberach an der Riß

 

11/11/23 Simultane Stadtpfarrkirche St. Martin - Gemeinschaftl. Kirchenpflege Biberach an der Riß, Biberach an der Riß

 

12/11/23 Basilika St. Martin,  Weingarten

 

13/11/23 Parktheater Lahr, Lahr

 

14.11/23 Konzerthaus, Ravensburg 

 

15.11/23 Konzerthalle, Sigmaringen

 

16/11/23 Graf Zeppelin Konzerthaus, Friedrichshafen

 

27.09.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
580-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень.
26.09.23 | | Україна
Таке скомпліковане
Юрко ТИМЧУК
Росіяни майже навчилися вимовляти українське слово «контрнаступ» і звикають до «прильотів» від Севастополя до Петербурга, притомні люди чекають виборів у Польщі.
25.09.23 | | Україна
579-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 32 бойові зіткнення.
25.09.23 | | Україна
578-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося понад 20 бойових зіткнень.
24.09.23 | | Україна
Війна і життя
Віталій Портников
Навчитися цінувати кожний прожитий день. Не боятися позитивних емоцій. Жити. Не виживати.
24.09.23 | | Дискурси
Спів-відповідальність
Василь МАХНО
Хіба людська психіка здатна підкоритися усвідомленню, що завтра твою країну спустошать, а родину розстріляють? Чомусь завжди хочеться оптимістичнішого вирішення.
23.09.23 | | Дискурси
Справжня історія Рути й Арлекіна
Іван Банах
«Замок» «Львівського піплзбука»: історія про Сюзі та Джеґера, про змах хвоста Пернатого Змія та про пулярес на Краківському базарі.
23.09.23 | | Минуле
577-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.
23.09.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.