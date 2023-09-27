Оркестр Львівської філармонії представить у Німеччині твори українських композиторів.

Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії вирушає на гастролі в Німеччину. Заплановано 10 концертів, на яких буде представлено програми зі світовими кінохітами, репертуаром Гала-опера, концертним виконанням «Кармен». Однак, центральною темою гастрольного туру є презентація саме українських композиторів, зокрема у класичній симфонічній програмі “Sound of Ukraine” звучатиме Фортепіанний концерт Василя Барвінського, Гражина Бориса Лятошинського, а також Дев’ята Симфонія Антоніна Дворжака.
Дириґентом подій буде Володимир Сивохіп, солісткою симфонічних програм класичної музики – Віоліна Петриченко.
Організатором є агенція Open Music Project. За підтримки Посольства України у Німеччині.
ПРОГРАМА ГАСТРОЛЕЙ:
07/11/23 in Apostle Paul Church Schöneberg, Grunewaldstraße 77a, 10823 Berlin 08/11/23 Graf Zeppelin Konzerthaus, Friedrichshafen
09.11/23 Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt, Weilheim
10/11/23 Stadthall, Biberach an der Riß
11/11/23 Simultane Stadtpfarrkirche St. Martin - Gemeinschaftl. Kirchenpflege Biberach an der Riß, Biberach an der Riß
12/11/23 Basilika St. Martin, Weingarten
13/11/23 Parktheater Lahr, Lahr
14.11/23 Konzerthaus, Ravensburg
15.11/23 Konzerthalle, Sigmaringen
16/11/23 Graf Zeppelin Konzerthaus, Friedrichshafen
27.09.2023