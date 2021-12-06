Голова ЄНП: Якщо Путін застосує зброю, то "Північному потоку-2" кінець.

Голова фракції Європейської народної партії у Європейському парламенті Манфред Вебер застеріг від військової ескалації конфлікту на тлі скупчення російських військ на кордоні з Україною. Він вважає, що уряд Німеччини має згорнути проєкт газопроводу "Північний потік-2", якщо Росія піде з агресією проти України.

Про це Вебер сказав у інтерв'ю німецькій газеті Bild am Sonntag.

"Якщо Путін застосує зброю, тоді газопроводу "Північний потік-2" кінець. Введення в експлуатацію було б тоді виключено", – цитує Вебера "Німецька хвиля".

З його слів, майбутній уряд Німеччини "має чітко назвати" таку ціну можливого російського вторгнення.

На думку Вебера, наявна ситуація є перевіркою "для НАТО і всього західного співтовариства". Важливо, щоби НАТО дало зрозуміти, що Росія заплатить високу ціну, якщо вчинить щось проти України, заявив він. "Ситуація дуже тривожна, не можна виключати ескалації війни на сході України", – вважає Вебер.